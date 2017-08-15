MNG Kargo Mirage Cargo B.V. tarafından devralındı

MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık AŞ'nin tek kontrolünün Mirage Cargo B.V. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

MNG Holding, Haziran ayında Rekabet Kurumu'na yaptığı açıklamada, grubun en önemli firmalarından MNG Kargo'yu Dubai merkezli Mirage Cargo'ya satacağını duyurmuştu.

Rekabet Kurulu'ndan da satışa onay gelince MNG Kargo Mirage Cargo'nun bünyesine geçti.

MNG Kargo Türkiye genelindeki 815 şubesi ile faaliyet gösteriyor. Bünyesindeki 2 bin 600 araç ile günde 600 bin adrese ürün götüren şirketin çalışan sayısı ise yaklaşık 9 bin.

Mirage Cargo Services (MCS), 2009 yılında Dubai'de kuruldu. Şirket dünya genelinde nakliye ve lojistik hizmetleri sunuyor.

MNG Kargo

MNG Kargo devredildi

Mirage Cargo B.V.

rekabet kurulu