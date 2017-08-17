ING Bank Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Yücel Ölçer atanıyor

ING Bank KOBİ Bankacılığı ve Ödeme Sistemleri Direktörlüğü görevini 2013 yılından itibaren yürütmekte olan Yücel Ölçer, BDDK onayına bağlı olarak 1 Eylül 2017 tarihinde "ING Bank Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı" ve "İcra Kurulu Üyesi" olarak atanacak.



ING Bank Türkiye’ye 2013 yılında katılan Yücel Ölçer, üstlendiği Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevi kapsamında bankanın mutlu müşteri odağı ve akıllı teknoloji kullanımı vizyonu paralelinde operasyonel gelişim sürecinin yürütülmesine liderlik edecek.



YÜCEL ÖLÇER KİMDİR?



Purdue Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği bölümünü tamamladıktan sonra Chicago Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisans programını tamamlayan Ölçer, iş yaşamına 2001 yılında ABD’de Deloitte Danışmanlık’ta başladı. 2007-2013 yılları arasında McKinsey & Company Türkiye’de yardımcı ortak olarak görev yaptı. Danışmanlık kariyeri boyunca, bankacılık hizmet modellerinin belirlenmesi ve operasyonel dönüşüm gibi alanlarda küresel bankalarda çeşitli sorumluluklar üstlendi.



Yücel Ölçer, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Yücel Ölçer

Yücel Ölçer kimdir

ING Yücel Ölçer