BETA Genel Müdürü Barbaros Akyıldız'dan AVM kiralarıyla ilgili önemli açıklamalar

Şirketin faaliyetleri ve yeni yatırım planları ile ilgili düzenlenen basınla sohbet toplantısında konuşan Akyıldız, AVM kiraları ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Tüm çabalara rağmen AVM'lerde kiraların halen döviz olarak alındığını ve yeni açılacak AVM'lerde de kontratların döviz üzerinden imzalandığını anlatan Akyıldız, "AVM kiraları TL’ye dönecek lafı biraz havada kaldı. Münferit örnekler dışında genele yayılmadı. Ancak bazı AVM’ler ve yatırımcılar kiracının yanında olup, kur sabitleme ve cirodan kira uygulamalarıyla destek oldu. Fakat bazıları hiç destek olmadı. Bu süreç, perakendecide bundan sonraki projelerde hangi grupla yola devam edeceği konusunda tercih sebebi oldu. Yeni yatırım planlarında geçmişte görülen desteğin çok önemli etkisi oldu" dedi.

Beta olarak 40 adet AVM içerisinde yer aldıklarını anlatan Akyıldız, "Bu AVM’lerden yalnızca 2 tanesi TL’ye döndü. Yani yüzde 5'e denk geliyor. Birkaç tanesi ise güncel kur üzerinden TL’ye dönmeyi teklif etti ancak konu o değildi zaten. Fiyatlanmış bir dövizden TL’ye dönmek çok bir anlam ifade etmiyor" diye konuştu.

GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 41'LİK BÜYÜME

Beta olarak iyi bir yıl geçirdiklerini kaydeden Akyıldız, 2017’nin ilk 7 ayı itibariyle aynı mağazalarda (like for like) yüzde 24’lük; toplamda ise yüzde 41’lik bir büyümeye ulaştıklarını söyledi. Böyle bir dönemde hiç mağaza kapatmadan 5 tane de yeni mağaza açtıklarını kaydeden Akyıldız, şunları söyledi:

"yıl içinde 5 yeni mağaza açarak toplamda 44 mağazaya ulaştık. Bu yeni mağazalarımızdan biri Antalya’da, 2 tanesi Bursa’da açıldı. Samsun’da mağaza sayımızı ikiledik. Bir tane de İstanbul’da yatırımımız oldu. Çok yakın bir tarihte bir Antalya bir de Erzurum mağazamız açılacak. Yer almak istediğimiz AVM projesi yetişirse bu yıl içinde İstanbul’da bir mağaza daha açmış olacağız. Dolayısıyla yıl sonunda 46 veya 47 mağazaya ulaşmış olacağız."

Geçtiğimiz yılı 67 milyon TL’lik ciroyla kapattıklarını bu yıl sonunda ise 90 milyon TL’yi geçmiş olacaklarını anlatan Akyıldız, "2018 yılında mağazalaşma anlamında yüzde 10 büyüme, ciro anlamında ise yüzde 25’lik bir büyümemiz gerçekleşecek. Geçen sene 390 bin çift ayakkabı satmıştık. Bu yılki hedefimiz ise 550 bin çift" dedi.

Yabancı turistlere yapılan satışların geçen seneye göre 2.5 kata varan oranda artış gösterdiğini anlatan Akyıldız, bu satışların toplam ciro içindeki payının ise yüzde 3.5'e yükseldiğini kaydetti. Yabancının turistlerin çok büyük bir bölümünün Araplardan oluştuğunu anlatan Akyıldız, "Araplar, gösterişli ürünlere daha fazla ilgi gösteriyorlar. Rahatlığa da çok önem veriyorlar. Geldikleri zaman ise bir gruba 30-40 çiftlik alışveriş yapıyorlar" diye konuştu.

YURTDIŞINI E-TİCARETLE KEŞFEDECEĞİZ

E-ticaret yatırımlarına çok önem verdiklerini belirten Akyıldız, online satışların toplam cirodaki payının yüzde 6'lara çıktığını kaydetti. Yurtdışına da e-ticaret üzerinden açıldıklarını ve orta vadede olası fiziksel mağaza açılışları için veri topladıklarını kaydeden Akyıldız, "Aralarında Rusya, Amerika, Ukrayna, İran ve çok sayıda Avrupa ülkesinin yer aldığı yaklaşık 10 ülkede lokal ya da global internet siteleri üzerinden bu pazarları deniyoruz. Bunu yapmamızda 2 sebep var. Biri e-ticaret kanalında yurtdışında belirli bir başarı elde edebilmek. İkincisi ise aynı Türkiye’de uyguladığımız gibi bir pazar araştırması yaparak, yurtdışında orta ve uzun vadede planladığımız yatırımlar ya da ortaklıklar için yol gösterici olması. Yurtdışında mağazalaşma olayını 2 seneden önce planlamıyoruz. Doğru bir şekilde analiz ve araştırmalarımızı tamamlayacağız. Bu amaçla Turquality’i de kapsamımıza aldık" dedi.

