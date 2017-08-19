Bayram izni kaç gün? Bayram mesaisi hesaplama

Hükümetin kararıyla önümüzdeki Kurban Bayramı'nda kamu çalışanları 10 gün tatil yapacak ve bayramın dışındaki günlerde de idari izinli sayılacak. Bu durum doğrudan ilgisi olmadığı halde özel sektör çalışanlarını da heyecanlandırıyor.

Özel sektör çalışanları memurların idari izinli sayıldıkları 28-29 Ağustos'ta tam gün 31 Ağustos'ta ise yarım gün çalışmak durumunda. Öte yandan, bir yol daha var.

İŞVEREN İSTERSE

İsteyen özel sektör firmaları aynen kamuda olduğu gibi çalışanlarına idari izin vererek 10 gün tatil yaptırabilir. Tamamen işverenin kararına bağlı olan bu tercih yapılırsa çalışanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum söz konusu. Zira kimi firmalar idari izin verdikleri 2.5 günü maaştan kesmeye kalkabilir.

Oysa bu izinler çalışanların yıllık izin haklarından düşülemiyor, maaştan da kesilemiyor. Yani 10 gün tatil izni verilen bir özel sektör çalışanı ay sonunda maaşını tam alacak.

Sabah'ın haberine göre, bayramda çalışmak durumunda olanlar için de mesai ücreti ödeniyor. İş Kanunu'na göre çalışanlar bayramda çalışmak zorunda değil. Kendi rızaları ile mesai yapabilirler ve bu takdirde her gün için maaşlarıyla birlikte çift yevmiyeye hak kazanıyorlar.

Kurban Bayramı tatili, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birleştiği için toplamda 5.5 günlük bir izin söz konusu. Bu süreçte, tam mesai yapan çalışan için 11 günlük yevmiye ödenmek zorunda.

NASIL HESAPLANIR?

Bir çalışanın net maaşının 1.500 TL olduğu varsayılırsa, günlük kazancı 50 TL'ye denk geliyor. Günlük 7.5 saat doldurulduktan sonra bayramda da çalışılmışsa günlük mesaisi 50 TL günlük ve 50 lira da bayram yevmiyesiyle birlikte toplam 100 TL olarak hesaplanır.

AVM'lerde 12 saat çalışanlar yaptıkları 4 saat mesainin ücretini yüzde 50 fazlasıyla alır. Bu mesai bayramda yapılmışsa, ücret bayram mesaisine eklenir.

YILLIK İZİNDE 10 GÜN ŞARTI KALKTI

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nde, izin sürelerinin, tarafların anlaşması halinde bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere "en çok üçe bölünebileceği" ibaresi "bölümler halinde kullanılabileceği" şeklinde değiştirildi.

Resmi Gazete yayımlanan yeni yönetmelikte aynı maddeye "Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür" fıkrası eklendi.

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