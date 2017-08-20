Bakım 1.1 milyon kadını işinden etti

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, 2015’e kadar olan 5 yıllık dönemde yaklaşık 1 milyon kadının çocuk bakımı, 112 bin kadının ise yaşlı bakımı nedeniyle iş hayatını bıraktığını belirterek, iş hayatındaki kadınların bakım sorumlulukları nedeniyle çalışmaktan vazgeçmeyecekleri bir sistemin oluşturulması gerektiğini kaydetti.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, TÜRKONFED’den yapılan açıklamada, derneğin bu yıl sonunda üçüncüsü yayımlanacak "3. İş Dünyasında Kadın Raporu"nun ikinci faz sonuçları paylaşıldı. Prof. Dr. Oğuz Karadeniz ve Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz tarafından hazırlanan, Türk sosyal güvenlik sistemini, kadının çalışma hayatına girmesi ve sosyal güvenceye erişimi açısından ele alan ikinci faz raporu, sosyal yardımların kadın istihdamı üzerindeki etkisini de inceleyerek, kadın istihdamını artırmaya yönelik sunduğu önerilerle dikkati çekti.



Raporu değerlendiren Kadooğlu, kadının güçlenmesi halinde toplumun gelişip güçleneceğini belirterek, kadınların sadece iş hayatına katılımı değil, iş hayatındaki kadınların da bakım sorumlulukları nedeniyle çalışmaktan vazgeçmeyecekleri bir sistemin oluşturulması gerektiğini aktardı.

Eşinin isteğiyle işten ayrılanlar yüzde 50 azaldı. 2007’de 1.2 milyon kadın, 2015'te 588 bin kadın. Bin TL'nin altında aylık alan kadınların oranı yüzde 46, Emeklilik ve yaşlılık harcamalarına ayrılan pay yüzde 48.



'KABUL EDİLEMEZ'



Kadooğlu, şöyle konuştu:



"Kadınların temel ihtiyaçlar nedeniyle çalışma hayatından uzaklaşmaları kabul edilebilir bir durum değildir. Kreş konusunda atılacak adımlar önemli ama bakım sigortası sisteminin çok hızlı bir şekilde kurulması halinde ilk etapta söz konusu hizmetlerde çalışacak 500 bin kadın için ilave istihdam sağlanabilir"

'YENİ İŞYERİ AÇANA PRİM DESTEĞİ GEREKLİ’

TÜRKONFED İDK Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ise kadının doğum sonrası çalışmasını teşvik eden doğum borçlanması, sosyal sigorta prim ve istihdam teşviklerinin de kadın istihdamını artırmada önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Yeni işyeri açan girişimci kadınlar için de primlerin belirli bir kısmının, yine işsizlik fonundan veya devlet tarafından karşılanabileceğini düşünüyoruz" dedi.

çalışan kadın sorunları

çalışan anne hakları

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu

3. İş Dünyasında Kadın Raporu