Binali Yıldırım: Memurlarımızı enflasyonun altında bir ücrete mahkum etmeyeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Singapur'a hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.



Başbakan Yıldırım, "Memurlarımızı, çalışanlarımızı enflasyonun altında bir ücrete mahkum etmeyeceğiz. Enflasyon kayıplarını vereceğiz ve hatta bir takım yan imkanlarla bunun üzerinde de bazı imkanları sağlamış olacağız" dedi.



Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Esenboğa Havalimanında bir süre görüştü. Görüşmenin detaylarının sorulması üzerine Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:



"Çalışma Bakanımız bir süreden beri memurlarımız adına toplu sözleşmeyi muhataplarıyla sürdürüyor. Pazartesi gece yarısına kadar süre var, bu süre zarfında mutabakat sağlanırsa sözleşme imzalanacak. Sağlanmazsa Hakem Kuruluna gidecek, kurul karar verecek ona göre uygulanacak. Ümit ederiz ki bu hakeme ihtiyaç kalmadan makul bir seviyede anlaşma sağlanır. Tabii sendikaların görevi, alabildiğince çok fazla imkan almak. Memurlar ve temsil ettikleri çalışanlar adına. Bizim görevimiz de hesapları denk düşürmek. Kaynak ve ihtiyaçlarımızı karşılaştırıp gereken makul seviyede çözüm üretmek. Sendikacılarımızın bizim kadar ülkenin kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunda tereddütüm yok. Gönlümüz çok arzu eder, çok çok fazla verelim ama şartlar ortada, dünya şartları ortada. Şu bilinmelidir, memurlarımızı çalışanlarımızı enflasyonun altında bir ücrete mahkum etmeyeceğiz. Enflasyon kayıplarını vereceğiz ve hatta bir takım yan imkanlarla bunun üzerinde de bazı imkanları sağlamış olacağız. Bu çerçevede, bugüne kadar yapılan çalışmalar konusunda hem Sayın Bakan hem de Memur Sendikaları Başkanı bana bilgi verecekler, bundan sonra bir hareket tarzı belirlemiş olacağız"

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