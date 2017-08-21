Üç üniversiteye 44 öğretim üyesi alınacak

Ünivertilere alınacak öğretim üyelerine ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adıyaman Üniversitesi, Diş Hekimliği, İslami İlimler, Mühendislik ve Tıp fakülteleri ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda istihdam etmek üzere 1 profesör, 10 yardımcı doçent alacak. Profesör adayları üniversitenin Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent adayları ise ilgili birimlere şahsen başvuracak.

Kırklareli Üniversitesi de 1 profesör ve 15 yardımcı doçent alınacak. İlanla ilgili tüm bilgilere üniversitenin "http://pdb.klu.edu.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Abant İzzet Baysal Üniversitesine ise 1 doçent, 16 yardımcı doçent öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek. Başvurular, söz konusu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılacak.

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