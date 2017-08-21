öğretim üyesi ilanları
İŞ-YAŞAM

Üç üniversiteye 44 öğretim üyesi alınacak

Adıyaman, Kırklareli ve Abant İzzet Baysal üniversitelerine 44 öğretim üyesi alımı yapılacak

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:18:43 Güncelleme: 09:22:03 AA

Ünivertilere alınacak öğretim üyelerine ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adıyaman Üniversitesi, Diş Hekimliği, İslami İlimler, Mühendislik ve Tıp fakülteleri ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda istihdam etmek üzere 1 profesör, 10 yardımcı doçent alacak. Profesör adayları üniversitenin Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent adayları ise ilgili birimlere şahsen başvuracak.

Kırklareli Üniversitesi de 1 profesör ve 15 yardımcı doçent alınacak. İlanla ilgili tüm bilgilere üniversitenin "http://pdb.klu.edu.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Abant İzzet Baysal Üniversitesine ise 1 doçent, 16 yardımcı doçent öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek. Başvurular, söz konusu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılacak.

  • öğretim üyesi ilanları
  • resmi gazete
  • öğretim üyesi aranıyor
  • üniversite öğretim üyesi ilanları
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme