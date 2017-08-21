Et ve Süt Kurumu, et, sakatat, Kurban Bayramı 2017
İŞ-YAŞAM

Et ve Süt Kurumu'ndan deri ve sakatat ihalesi

ESK, deri ve sakatat satacak

Et ve Süt Kurumu eylül-aralık ayları içerisinde hayvanların kesiminden elde edilecek deri, sakatat ve yan ürünleri ihale ile satacak

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:05:36 Güncelleme: 15:10:35 AA

Et ve Süt Kurumu (ESK) deri ve sakatat satacak.

Kurum, eylül-aralık aylarında büyükbaş ve küçükbaş kesimlerinden elde edilecek deri, sakatat ve yan ürünleri ihale ile satacak.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ESK'ya bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Sivas, Van ve Yozgat kombinalarınca eylül-aralık aylarında büyükbaş hayvanların kesiminden elde edilecek deri (kelle derisi dahil), sakatat ve yan ürünler ile küçükbaş hayvan kesiminden elde edilecek sakatat, deri ve bağırsaklar satışa sunulacak. 

İhalede teklifler 22 Ağustos Salı günü saat 10.00'a kadar alınacak.

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