22 yıldır faaliyette olan Şok Market, halka arz kararı aldı

Türkiye genelinde 4 bin 700'ün üzerinde mağaza ve yılsonu itibarıyla yaklaşık 8 milyar lira ciro hedefi ile faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden Şok'ta ortaklar 2018 yılında halka arz için çalışmalara başladı.

Konuya yakın kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre, Yıldız Holding'in iştiraki Gözde Girişim'in hissedar olduğu Şok'ta ortaklar halka arz için çalışmalara başlarken, piyasaların iyi olması halinde arzın gelecek yıl yapılması planlanıyor.

Reuters'a bilgi veren konuya yakın bir kaynak "Piyasaların iyi olması durumunda Şok'ta 2018 yılında halka arz planlanıyor, çalışmalar başladı. Önümüzdeki dönem büyük halka arzların görüleceği bir dönem olacak" dedi.

Finansallarla ilgili bir açıklamada bulunmayan Şok Market, halka arzla ilgili ise Reuters'a şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şok Türkiye'nin en hızlı büyüyen perakende markası. Bugün 21 bin çalışanı ve 4 bin 700'den fazla mağazası ile Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerine hizmet vermeyi sürdüren Şok Marketler'in gelecekteki hedeflerinden biri de halka arz olmakla birlikte, henüz bu konuda net bir tarih belirlenmemiştir."

İndirim market zinciri Şok Marketler'de Turkish Retail Investment'ın yüzde 50, Gözde Girişim'in yüzde 39, Templeton Strategic Emerging Markets Fund'ın yüzde 10 payı bulunuyor.

22 YILDIR FAALİYETTE

Şok Marketler 1995 yılında kurulmasının ardından Ağustos 2011'de Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Gözde Girişim'in faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, Haziran sonu itibarıyla Şok'un 4 bin 730 mağazası bulunuyor.

Şok Marketler, 2011 yılındaki 1,1 milyar liralık cironun ardından her yıl çift haneli güçlü büyüme gerçekleştirdi.

Yıldız Holding ve iştiraklerini izleyen analistlerin değerlendirme notlarına göre, Şok Market'lerin 2016 cirosu 6 milyar lira seviyesinde gerçekleşirken, 2017 sonu beklentisi ise 8 milyar lira olarak yer aldı.

Öte yandan Gözde Girişim, perakende şirketleri ile teknolojik ürün dağıtımı yapan şirketinin stratejik opsiyonlarının değerlendirilmesi için yönetime yetki verdiğini Ağustos başında açıklamıştı.

Son yılların en büyük halka arzı Haziran ayında Turkven'in Mavi'den halka arzı yoluyla çıkışı olarak gerçekleşirken, Mavi Giyim'in sermayesinin yüzde 55'inin halka arz edildiği ihracın büyüklüğü 1.17 milyar lira olmuştu. Turkven'in Mavi'nin ardından çoğunluk hissesine sahip olduğu Medical Park'tan IPO ile çıkış alternatifini değerlendirdiği haberi de geçen hafta Reuters'ta yer almıştı.

Şok halka arz

Şok market