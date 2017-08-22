Son Dakika: 2018 Memur zammı ne kadar?

3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisini ilgilendiren 4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nin son gününde hükümetten yeni bir teklif geldi. Gazete Habertürk'ün haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, kamu işveren heyeti olarak ilk kapsamda, 2018 için yüzde 3+3 ve 2019 için de yüzde 3+3’lük teklif sunduklarını anımsatırken, “Kamuoyu ile paylaşmadık ama teklifimizi ilerleyen süreçte, yüzde 3.5+3.5 olarak revize ettik” dedi.

‘80 MİLYONUN MENFAATİ’

Sarıeroğlu, bir yandan da sabahlara kadar tüm hizmet kollarına ilişkin 776 teklif listesini de müzakere ettiklerini belirterek, “Kamu çalışanlarının beklentisi ve 80 milyonun menfaatı doğrultusunda son teklifimizi oluşturduk. Buna göre, 2018’in ilk 6 ayı için yüzde 3.5, ikinci altı ayı için yüzde 3.5, 2019’un ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için de yüzde 5 şeklinde son teklif belirlendi. Çok iyi son teklif verdiğimize inanıyorum” dedi.

ÇÖZÜM İÇİN MASA BEKLENMEYECEK

Sarıeoğlu, sürecin uzlaşı ile olumlu şekilde sonuçlanmasını arzu ettiğini de kaydederken, son tekliflerini, bütün parametre ve argümanları değerlendirerek oluşturduklarını söyledi. Masaya gelen mali ve sosyal haklar dışındaki konuları da üzerinde çalışmak üzere not ettiklerini anlatan Sarıeroğlu, sorunların çözümü için toplu sözleşme masasının beklenmeyeceğini ifade etti. Yeni teklifi memur kesimi yeterli bulmazken, dün gece yarısına görüşmeler devam etti.

GECE YARISI ANLAŞMA

Görüşmeler sonunda 2018’in ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 3.5; 2019’un ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ay içinse yüzde 5 oranda zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Açıklama bugün saat 11.00’de yapılacak.

HAKEM KURULU’NDAN DÖNDÜ

Toplu görüşmede anlaşma sağlanınca memur zammı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na gitmekten döndü. Kurul, 11 üyeden oluşuyor. Kurul, en az 8 üyenin katılımı ile toplanıyor. Üyeler, çekimser oy kullanamıyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılıyor. Hakem Kurulu, tarafların başvuru tarihinden itibaren beş gün içinde kararını veriyor. Kurul kararları kesin ve toplu sözleşme hükmünde oluyor. Kararlar taraflara üç gün içerisinde yazılı olarak bildiriliyor ve Resmi Gazete’de yayımlanıyor.

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