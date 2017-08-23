Memura helal sertifikalı yemek ve hac izni geliyor

5.1 milyon memur ve memur emeklisiyle toplu sözleşme görüşmelerinde önceki gece uzlaşma sağlanırken, mutabakat zaptı da dün imzalandı. Hükümet, önceki gün son teklifini, 2018 için yüzde 3.5+3.5 ve 2019 için de yüzde 4+5 olarak açıklarken, gece yarısı bu teklifini 2018 için yüzde 4+3.5 ve 2019 için yüzde 4+5 olarak revize etti.

Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre, mutabakatın ardından imza töreninde konuşan Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, aile yardımı dahil en düşük devlet memuru maaşının 2018’de 2 bin 929, 2019’da 3 bin 198 TL olacağını söyledi.

Sarıeroğlu, böylece maaşlara kümülatif olarak 2018’de yüzde 7.6, 2019’da da yüzde 9.2 oranında zam yapılacağını belirtirken, iki yıllık kümülatif artışın da yüzde 17.54 olduğunu kaydetti.

Sarıeroğlu, en düşük emekli maaşının da 2018’de bin 945 TL’ye, 2019’da da 2 bin 93 liraya yükselmiş olacağını ifade etti.

27’DEN 36 MİLYAR TL’YE ÇIKTI

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da hükümetin, 2018 yılına ait kümülatif zam oranında, ilk teklife göre yüzde 25 oranında, 2019 için de yüzde 50 oranında artış gerçekleştiğini belirtti.

Yalçın, ilk teklifin kamuya maliyeti 27 milyar TL iken, son teklifin iki yıllık maliyetinin 36 milyar TL olduğunu ifade etti. Yalçın, 13. derecenin 1. kademesindeki bekâr hizmetli memurun halen 2 bin 405 TL olan en düşük devlet memuru aylığının, 2019 yılı temmuz ayında 2 bin 827 TL olacağını ve böylece toplam maaşında 422 TL artış sağlanacağını ifade etti.

SOSYAL HAKLAR İÇİN 258 MADDEDE UZLAŞILDI

Toplu sözleşme sürecinde 776 maddelik sosyal haklara ilişkin talebi de müzakere ederken, 258 maddede uzlaşıldı. İşte anlaşma:

- Devlet Hava Meydanları, Meteoroloji İşleri ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personeline havacılık tazminatı verilecek.

- Fazla çalışma ücreti artırıldı, 4C’li personelin ek ödemesi yükseltildi.

- İşyerlerindeki çalışma koşulları engelliler için düzenlenecek. Kamu konutlarından engelliler öncelikli faydalanacak. Görev alanı dışına çıkan engelliye refakatçi imkânı sağlanacak. Engelli çocuğu bulunanın çocuk ödeneği artacak.

- Çalışanın servis ve toplu taşıma imkânları artırılacak. n İcra, vergi ve nüfus memuru gibi doğrudan vatandaşla temas eden memurun şartları iyileştirilecek.

- Resmi ve dini bayramlara ilişkin fazla mesai ücreti artırılacak.

- Zabıtaların ve itfaiyecilerin sosyal hakları iyileştirilecek.

- Geçici barınma merkezlerindeki AFAD personelinin şartları iyileştirilecek.

- Yemekhanelerinde helal gıda sertifikalı yemek verilecek.

- İzni kalmayan ve mazeret iznini de kullanmış olan kamu görevlisi, kuradan çıkarsa hac için 20 günlük ücretsiz izin hakkına sahip olacak.

- Eğitim kurumu bulunmayan yerleşim yerlerinde görev yapan kamu görevlilerinin eğitim gören çocuklarının yurtlara yerleştirilirken önceliği olacak.

Kamusen Genel Başkanı İsmail Koncuk

MÜREKKEP ELEŞTİRİSİ

Mutabakatı protesto eden KamuSen Başkanı İsmail Koncuk, törene katılmadı. Koncuk, Memur-Sen Başkanı Yalçın’ın, hükümetin sunduğu son teklif için “Kalemi veriyor ancak mürekkebi koymuyor” demesine rağmen, yarım puan artışla mutabakata imza atmasına tepki gösterdi. Koncuk, “Yarım puanlık artışla mı mürekkep doldu. 0.5 puanın maaşa etkisi 11.58 kuruş. Mürekkep fiyatlarını da araştırdım. 16 lira ile 44 lira arasında fiyatlar var. Bu artışla mürekkep bile alınmıyor” dedi.

memur

MAAŞLARI

zam

memura hac izni

memur toplu sözleşme