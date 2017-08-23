Nükleer tıp cihazlarına radyasyon ayarı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, nükleer tıp alanında iki önemli proje için düğmeye bastı. Bakanlık, nükleer teknolojilerin artık tıp, haberleşme, tarım ve sanayi gibi alanlarda kullanılması hedefi çerçevesinde, bu alandaki yatırımların artırılması kararı aldı.

Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre, sağlık ve enerji bakanlıkları arasında imzalanacak protokol ile erişimi zor olan nükleer ilaçlar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından üretilecek.

Radyoloji, radyoterapi ve nükleer tıp cihazları ile sanayide kullanılan radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyonu, TAEK tarafından yapılacak.

ÇALIŞAN VE HASTA GÜVENLİĞİ ARTACAK

Bu kapsamda TAEK bünyesinde kurulan Dozimetri Laboratuvarı, bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan tarafından açılacak.

Açılacak İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı’yla cihazların zamanla maruz kaldıkları yıpranmaların düzeltilerek fabrika ayarlarına döndürülmesi sağlanacak.

TAEK tarafından yapılacak kalibrasyonla, radyasyon kaynakları ile çalışan kişilerin güvenliğinin artırılması, hastalar ve diğer vatandaşların radyasyondan korunması, hastaya doğru dozda radyasyon uygulanması ile tanıda etkinliğin artırılması sağlanacak.

Laboratuvarla, radyoterapi, radyoloji, mamografi, nükleer tıp, diş röntgeni gibi cihazların doğru oranda radyasyon yapıp yapmadığı tespit edilecek. Bu ölçümler, sanayideki radyasyon cihazları, Ar-Ge amaçlı nötron cihazları ve radyasyondan korunma amaçlı cihazlar için de kullanılacak. Merkezde, yılda 5 bin kalibrasyon hizmeti verilecek.

YAŞAMLAR İLAÇLAR DA ÜRETİLECEK

İmzalanacak protokol ile ulaşımı zor olan kritik ilaçların üretimi TAEK tarafından yapılacak. Sağlık Bakanlığı da ilaçlar için alım garantisi verecek.

TAEK bünyesindeki Proton Hızlandırıcısı tesisinde, kanser teşhisi, beyin kan akışının görülmesi, nörolojik hastalıkların tanısı, lenf kanserinin tanısı, organ nakillerinde organın vücut tarafından kabul edilip edilmediğinin anlaşılması, kan hücrelerinin izlenmesi, lösemi tespiti ve kalp görüntülemesi için kullanılan ilaçların üretimi de gerçekleştirilecek.

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