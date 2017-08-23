Tüketici güven endeksi ağustos 2017

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçüldüğü tüketici güven endeksi TÜİK tarafından açıklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre %0,3 oranında azaldı; Temmuz ayında 71,3 olan endeks Ağustos ayında 71,1 olarak gerçekleşti ve kötümser seyrini sürdürdü.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,3 oranında azaldı; Temmuz ayında 71,3 olan endeks Ağustos ayında 71,1 oldu.

HANENİN MADDİ BEKLENTİSİ AYNI KALDI

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ağustos ayında aynı düzeyde kalarak 91,9 olarak gerçekleşti. Bu durum, hanehalklarının gelecek 12 aylık döneme ilişkin maddi durum beklentisinde bir önceki aya göre önemli bir değişiklik olmamasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 95,7 iken, Ağustos ayında %2,3 oranında artarak 97,9 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin oranının bir önceki aya göre arttığını göstermektedir.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre %2,6 oranında azalarak Ağustos ayında 72,4 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi %4 oranında azaldı. Temmuz ayında 23,3 olan endeks, Ağustos ayında 22,4 değerine düştü. Bu düşüş, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını göstermektedir.

Tüketici güven endeksi ağustos 2017

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