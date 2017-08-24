Mudanya Üretim Akademisi, 29 ülkeden toplam 200 adet yönetici yetiştirdi

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu olan Prysmian Group Türkiye’nin, Ocak 2016’da Mudanya fabrikasında hayata geçirdiği Üretim Akademisi hızla büyüyor. Grubun gelecek vaat eden yöneticilerinin, atamaları yapılmadan önce, Mudanya’da kurulan Üretim Akademisi’nde eğitim almaları ve Türkiye’nin grup içerisinde fark yaratan yaklaşımlarını öğrenmeleri bekleniyor.



Üretim Akademisi'nin Mudanya’da kurulması ve tüm Prysmian Group operasyonlarından mühendislerin eğitimleri için kullanılmasının, grubun Türkiye’ye duyduğu güvenin en büyük göstergesi olduğunu dile getiren Prysmian Group Türkiye CEO’su Erkan Aydoğdu, "Türkler çok hızlı reaksiyon vererek aylar sürecek işleri günler içerisinde bitirebiliyor. Bu anlamda grubun dikkatini çektik. Dünyada 50 ülkede 82 fabrikası olmasına rağmen, buralarda çalışacak olan ve üst düzey yönetici olma potansiyeli yüksek çalışanların atamaları yapılmadan önce, Mudanya’daki Üretim Akademisi’nde onları eğitmemizi, geliştirmemizi ve benzer yaklaşımlar kazandırmamızı istiyorlar" dedi.



Üretim Akademisi’nde 96 eğitim günü ve 19 bin 448 eğitim saati boyunca, 29 ülkeden 200 katılımcıya, 8 farklı eğitim verildi. Bu eğitimler çalışanların deneyim seviyelerine göre gruplandırıldı. 1–3 yıl arası kablo deneyimine sahip mühendisler için “Üretimin Esasları” eğitim programı, 3-8 yıl arası deneyime sahip orta kademe yönetim kadrosu için “İleri Üretim” eğitim programı, 8 yıldan fazla tecrübeye sahip orta kademe yönetim kadrosu için ise “Üretimde Mükemmellik” eğitim programı tasarlandı.



Prysmian Group Türkiye, Üretim Akademisi ile orta vadede, yılda 400-500 kişiye eğitim verecek kapasitelere ulaşmayı hedefliyor.

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