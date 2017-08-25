Hizmet sektörü güven endeksi ağustosta yüzde 1,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi temmuzda 103,7 iken ağustosta yüzde 1,6 artarak 105,4'e yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu artış, son üç aylık dönemde iş durumunun iyileştiğini, hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talebin artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.

Hizmet sektöründe ağustosta bir önceki aya göre, iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 2,8 ve yüzde 3 artarken, hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise yüzde 0,7 azaldı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi, ağustosta yüzde 1,1 yükselerek 108,5 değerine çıktı. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu yükseliş, son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışların arttığını ve mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışların artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısında ise düşüş görüldü.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 4,3 ve yüzde 4 artış gösterirken, iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 4,1 geriledi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi temmuzda 85,5 iken, bu ay yüzde 3,3 artarak, 88,3 değerine yükseldi.

İnşaat sektörü güven endeksindeki bu artış, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısında artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

Söz konusu sektörde bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 3,3 ve yüzde 3,4 artış kaydetti.

sektörel güven endeksleri 2017