Marka Yatırım Holding, Türk Ticaret Bankası'nı almaya hazırlanıyor

Marka Yatırım Holding, Türk Ticaret Bankası'nın hisselerini satın almak istediğini belirten niyet mektubunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ( KAP) duyurdu.



KAP'a yapılan açıklamada, "Banka'nın pay senetlerinin alınmasına yönelik Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'na Niyet Mektubu sunulacaktır" ifadeleri yer alıyor.



Banka'nın satın alma sürecinin sonuçlandırılabilmesi amacı ile, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'ndan toplantı talep eden Marka Yatırım Holding'in KAP açıklamasının detayları şöyle;



a. 1913 yılında kurulmuş 1919 yılında teşekkül etmiş bir şirket olan Banka'nın süresinin uzatılması,

b. Banka'nın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni,

c. Banka'nın tasfiyesinden dönülmesi,

d. Banka'nın tüm hisselerinin tarafımıza devrinin mümkün olup olmaması,

e. Banka'nın iştirak ve ortaklıklarının durumu,

f. Banka'nın mevcut mevduatının akıbeti,

g. Banka'nın tüm açılmış ve açılması muhtemel dava ve takip dosyalarındaki mevcut riskler,

h. Banka'nın menkul ve gayrimenkullerinin akıbeti,

i. Banka'nın hali hazırda mevcut çalışanlarının akıbeti,

Özel Durum Açıklaması (Genel)

j. Banka'nın devam eden sözleşmeleri ve bağlı yükümlülükleri,



hususlarının değerlendirilerek, ayrıntılı inceleme raporlarının hazırlanabilmesi ve Banka'nın satın alma sürecinin sonuçlandırılabilmesi amacı ile, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'ndan toplantı talep edilmiştir.

Marka Yatırım Holding

Türk Ticaret Bankası

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