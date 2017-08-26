Apple, İran
İŞ-YAŞAM

Apple'dan İran ile ilgili şok karar

Apple, İran yapımı tüm mobil uygulamaları online mağazası App Store'dan kaldırdı

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 14:33:02 Güncelleme: 14:36:51

İran'ın en büyük e-ticaret sitesi Digikala, yaklaşık 10 gün önce tüm uygulamaların durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada, uygulamaların ABD tarafından İran'a getirilen yeni yaptırımlar yüzünden kaldırıldığı kaydedildi.

Apple'ın bu kararını değerlendiren İran İletişim Bakanı Muhammed Cavad Azari Cohrami, Apple'ın İranlı müşterilerine saygı duyması gerektiğini belirterek, "Apple, İran cep telefonu pazarında yüzde 11'lik paya sahip. Tüketici haklarına saygı, Apple'ın uymadığı bir ilke. Uygulamaların kaldırılmasıyla ilgili hukuki işlem başlatacağız" dedi.

Apple'ın uygulamaları kaldırması birçok İranlının tepkisini çekti. Sosyal paylaşım sitelerinde #StopRemovingIranianApps (İran yapımı uygulamaları kaldırmayı durdur) hashtag'i başlatıldı.

Apple, henüz bu kararla ilgili hiçbir açıklamada bulunmadı.

 

 

Sputniknews

  • apple
  • iran
  • İran iOS uygulama
  • Apple İran uygulamaları
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme