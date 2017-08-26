Apple'dan İran ile ilgili şok karar

İran'ın en büyük e-ticaret sitesi Digikala, yaklaşık 10 gün önce tüm uygulamaların durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada, uygulamaların ABD tarafından İran'a getirilen yeni yaptırımlar yüzünden kaldırıldığı kaydedildi.



Apple'ın bu kararını değerlendiren İran İletişim Bakanı Muhammed Cavad Azari Cohrami, Apple'ın İranlı müşterilerine saygı duyması gerektiğini belirterek, "Apple, İran cep telefonu pazarında yüzde 11'lik paya sahip. Tüketici haklarına saygı, Apple'ın uymadığı bir ilke. Uygulamaların kaldırılmasıyla ilgili hukuki işlem başlatacağız" dedi.



Apple'ın uygulamaları kaldırması birçok İranlının tepkisini çekti. Sosyal paylaşım sitelerinde #StopRemovingIranianApps (İran yapımı uygulamaları kaldırmayı durdur) hashtag'i başlatıldı.



Apple, henüz bu kararla ilgili hiçbir açıklamada bulunmadı.

Sputniknews

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