Baymak ilk 6 ayda yüzde 26 büyüdü

Baymak’ın 2013 yılından bu yana her dönemde sektörün oldukça üzerinde büyüme kaydettiğinin altını çizen Baymak Ceo’su Ender Çolak, şirketin hızlı ve sürdürülebilir büyümesinin arkasında yatan en önemli nedenini her mevsim kullanılabilen geniş bir ürün gamına sahip olunması şeklinde açıkladı.

Baymak'ın satışlarının yüzde 40’ını kombilerin oluşturduğunu dile getiren Çolak, “Son dönemde güçlenen bayi yapımız ile klimada da sektörün oldukça üzerinde büyümeyle en önemli oyuculardan biri konumuna geldik. 2000’e yakın markalı konut projesinde Baymak markası tercih ediliyor” dedi.

Eylül ayı ile birlikte ısıtma sezonun başlayacağına dikkat çeken Ender Çolak, bu sezonda özellikle yoğuşmalı kombi satışlarında rekor büyüme beklediklerini kaydetti.

Enerji Verimliliği Direktifi'nin (ErP) Türkiye'de hayata geçmesine 5 ay kaldığını vurgulayan Çolak, "Yüksek verimli yoğuşmalı kombi ailesiyle yıllar öncesinden bu yeni döneme hazırlanan Baymak, her geçen gün pazardaki konumunu daha da güçlendirecek" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE DAHA ÇOK YATIRIM ÇEKME HEDEFİNDEYİZ

Türkiye’de sektörün üzerinde bir büyüme sağladıklarını dile getiren Ender Çolak, “2013’den bu yana her çeyrek artan rakamlarımız ile BDR Thermea şirketleri arasında İspanya, İtalya ve İngiltere’yi geride bırakarak en hızlı ve karlı büyüyen şirket haline geldik. Grup içerisinde İtalya ve İngiltere’de yapılan üretimin Türkiye’ye kaydırılmasıyla da grubun kombi üretiminin yüzde 75’ine ürün sağlayan bir yan sanayi kapasitesine sahip olacağız. Bu durum AR&GE ve yan sanayi kalitesinin en güçlü kanıtı. Bu güçle Türkiye’de daha çok üretim ve yatırım hedefliyoruz. Bunun için AR&GE merkezlerimizin ortak çalışmasıyla Türkiye’de üretilecek ve tüm dünyaya Baymak markasını taşıyacak yeni bir yoğuşmalı kombi üzerinde de çalışıyoruz. Bu ürünle Avrupa başta olmak üzere farklı coğrafyalarda da Baymak olarak yer alacağız” şeklinde konuştu.