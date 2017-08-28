İnşaat sektöründe istihdam yüzde 2.1 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi 2017 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.1 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10.2 oranında azaldı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat çalışılan saat endeksi 2017 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.4 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat çalışılan saat endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10.8 oranında azaldı.



İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BRÜT ÜCRET-MAAŞ YÜZDE 2.3 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi 2017 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.3 oranında arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.3 oranında arttı.

İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri

Türkiye İstatistik Kurumu

İnşaat sektöründe istihdam

inşaat çalışılan saat endeksi 2017

inşaa