İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri
İŞ-YAŞAM

İnşaat sektöründe istihdam yüzde 2.1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, "İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri"nin ikinci çeyrek verilerini açıkladı. Buna göre, Nisan-Haziran 2017 döneminde bir önceki çeyreğin aynı dönemine göre inşaat sektöründe istihdam yüzde 2.1 azaldı

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:09:22 Güncelleme: 10:11:20 HABERTURK.COM

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi 2017 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.1 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10.2 oranında azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat çalışılan saat endeksi 2017 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.4 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat çalışılan saat endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10.8 oranında azaldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BRÜT ÜCRET-MAAŞ YÜZDE 2.3 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi 2017 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.3 oranında arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.3 oranında arttı.

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