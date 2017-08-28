Şeker Kralı Rojas, İstanbul’da düzenlenen CNR Food İstanbul Fuarı'na geliyor

Güney Amerika kapılarını ilk kez Türk gıda sektörüne açan, Peru’da faaliyet yürüten Wayki en Golosinas SAC firmasını temsilen fuara katılacak Rojas, Türk şeker üreticileri ile ikili iş görüşmelerinde bir araya gelecek.



Fuara ‘Alım Heyetleri B2B Eşleştirme Programı’ kapsamında katılacak diğer firmalar arasında Orta Doğu’da 16 bin zincir mağazası bulunan Suudi Arabistan’daki Carrefour mağazalarının tedariğini sağlayan Balsharaf Group ve Unilever, Ferrero, Ülker, Doğuş, Beypiliç gibi firmaların ürünlerinin 5 bin noktaya dağıtımını sağlayan Tajero LLC yer alıyor.



CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği’nin iş birliğinde organize edilecek ‘CNR Food İstanbul, CNR Ambalaj İstanbul fuarları ve Ev Dışı Tüketim Ürünleri ve Tedarikçilerinin buluşması’ 20-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.





TÜRK GIDA FİRMALARININ İHRACATI ARTACAK



Fuarda, ‘Alım Heyetleri B2B Eşleştirme Programı’ kapsamında 45 ülkeden gelecek şekerli mamulleri, un, maya ve katkı maddeleri piyasasının devleri olan 500 firmanın alıcıları ağırlanacak. İtalya, Almanya, İngiltere, Yunanistan, İran, Irak, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Cezayir, Tunus, KKTC, Azerbaycan, Rusya’nın yanı sıra, sektörün hedef pazarlarından olan Avrupa ve MENA bölgesinden VIP alım heyetlerinin aralarında bulunduğu dünyanın dört bir yanından gelen alıcılar, Türk gıda firmalarına ihracatlarını artırma imkanı sağlayacak.







ULUSLARARASI GIDA FUARLARINA RAKİP OLACAK



Gıda toptancıları, zincir marketler, tekil ve zincir otel, restoran, cafe, yemek ve catering şirketleri gibi kurumların işletme sahipleri tarafından yoğun ilgi görecek olan organizasyon ile kısa bir sürede Sial Paris, Anuga Köln, Gulfood Dubai gibi uluslararası gıda fuarlarına rakip olma hedefleniyor. Sektör öncüsü 1.500 markanın katılımı ile gerçekleştirilecek CNR İstanbul Food, 80 bin metrekare alanda düzenlenecek. Fuara, 84 ülkeden 65 bin yerli ve yabancı ziyaretçi bekleniyor.

CNR Food İstanbul Fuarı

Şeker Kralı Rojas

Sugar King İstanbul

İstanbul gıda fuarı