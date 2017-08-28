Köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş 30 Ağustos'ta başlıyor

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ücretsiz geçişler, 30 Ağustos Çarşamba günü saat 00.00'da başlayacak ve 5 Eylül Salı günü saat 07.00'a kadar devam edecek.



Osmangazi Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli geçişleri ise ücretli olacak.

Kurban Bayramı ücretsiz geçiş

Kurban Bayramı ücretsiz köprü geçişleri

Kurban Bayramı ücretsiz otoyol geçişleri