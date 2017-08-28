Elektrik süpürgelerine 900 vat sınırı getirildi

Avrupa Birliği (AB) mevzuat uyum çalışmaları çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan çevreye duyarlı tasarım (eko-tasarım) düzenlemesiyle elektrik süpürgeleri daha az enerji tüketecek. Gelecek aydan itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle motor gücü en fazla 900 vat olan elektrik süpürgelerinin satışının yapılmasına izin verilecek.



Piyasadaki elektrik süpürgelerinin fiyatları özelliklerine göre 200 lira ile 2 bin lira arasında değişirken motor gücü 900 vat ve altı süpürgelerin fiyatı 500 lira ile bin 300 lira arasında farklılık gösteriyor.



MARKALAR HAZIRLIKLI



Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği Başkanı Ali Yıldız yaptığı açıklamada, elektrik süpürgeleriyle ilgili düzenlemenin getireceği yeni uygulamaya birçok markanın hazırlıklı olduğunu söyledi.



Tüketicilerin elektrik süpürgesi alırken litre emiş gücü ile motor gücünü karıştırdığını anlatan Yıldız, "Müşteriler emiş gücü kaç vat diye soruyor. Halbuki emiş gücü vat değildir, saniyede litre olarak çektiği tozdur" bilgisini verdi.



Yıldız, litre emiş gücünün elektrik süpürgesinin motor gücünü ölçen vat ile bir ilgisi olmadığının altını çizerek, söz konusu düzenlemenin elektrik süpürgelerinin motor gücüne bir sınırlama getirdiğini, aletin tozu emiş gücünde bir düşüşe neden olmayacağını dile getirdi.



Beyaz eşyada elektrik tüketiminin sürekli azaldığına dikkati çeken Yıldız, elektrik süpürgelerindeki yeni düzenlemenin de enerji tasarrufu için büyük fayda sağlayacağını ifade etti.



A enerji sınıfı ürünlerin kullanımının Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azalması için önemli olduğunu savunan Yıldız, "A sınıfı ürünler, ülkemize Keban Barajı'nın ürettiği elektrik kadar fayda sağlıyor. A2 plus ürünlerse Atatürk Barajı kadar faydalı olarak, düşük elektrik harcamamıza sebep olacaktır" dedi.



Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Durlanık da küçük elektrikli ev aletlerinde çevreci tasarım ve enerji etiketlemesi uygulaması sonucu, elektrik süpürgelerinden başlayarak sektördeki ürünleri belirli bir disiplin altına alma sürecinin başladığını söyledi.



Uygulamayla enerji sarfiyatının azalacağını belirten Durlanık, "Tüketicideki yüksek emiş gücü ancak yüksek elektrik gücüyle sağlanır algısı bu uygulamanın yaygınlaşmasıyla yok olacak sanıyorum. Bu süreçte piyasa denetim ve gözetimi uygun bir şekilde yapılmazsa haksız rekabet ortaya çıkacak ve tüketici kandırılabilir" ifadelerini kullandı.



"ELEKTRİK FATURALARINDA 1 MİLYON LİRALIK KAZANÇ SAĞLANACAK"



Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kaymakçıoğlu ise Türkiye'de 10 yaşının üstünde yaklaşık 16 milyon civarında elektrikli ev aleti bulunduğunu ve hesaplamalara göre bu cihazların yeni verimli cihazlarla değiştirilmesi halinde 2,5 milyon megavatsaat enerji tasarrufu sağlanacağının aktardı.



Bu tasarrufun yaklaşık 1 milyon ailenin bir yıllık enerji ihtiyacına denk geldiğini ifade eden Kaymakçıoğlu, elektrik süpürgelerinin motor gücüne getirilen sınırlamanın enerjinin daha verimli kullanılacağı anlamına geldiğini belirtti.



Kaymakçıoğlu, bu durumun tüketicinin elektrik faturasına da yansıyacağına dikkati çekerek, "Elektrik süpürgelerinin verimli olanlarıyla değişimi bir anlamda tüketicinin cebinden yılda ortalama en az 1 milyon lira daha az para çıkmasına neden olacak. Bu tasarruf her yıl artarak devam edecektir" dedi.



Beyaz eşya ve ev aletlerinde A sınıfı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini dile getiren Kaymakçıoğlu, bu cihazları alırken üzerinde bulunan enerji etiketine mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının AB mevzuat uyum çalışmaları çerçevesinde hazırlanan Elektrik Süpürgeleri ile ilgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliği Ocak 2015'te Resmi Gazete`de yayınlanmıştı

Söz konusu tebliğle, elektrik süpürgelerinin yıllık enerji tüketimi, anma giriş gücü (motor gücü), havayla yayılan akustik gürültü emisyonu ve motor işletim ömrü yeniden düzenlenmişti.

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