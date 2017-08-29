Yönetim gitti başkanlık düştü

Son dönemde yönetiminde yaşanan istifalarla gündeme gelen İMİB'de, yönetim kurulu üye sayısının 7 kişinin altına düşmesi ile başkan Ali Kahyaoğlu da görevden ayrılmak zorunda kaldı. Kahyaoğlu, diğer ihracatçı birlik başkanlarına gönderdiği mesajda, "25.08.2017 tarihi itibariyle İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'ndeki Yönetim Kurulu Başkanlık görevim, yönetim kurulumuzun istifalarıyla sona ermiştir" ifadesini kullandı.

Başkanlık süreci boyunca birlikte çalıştığı ekibine ve diğer tüm ihracatçı birliği başkanlarına teşekkür eden Kahyaoğlu, Nisan ayında yapılacak seçimlerde ise tekrar aday olacağını söyledi.

Kahyaoğlu'nun ardından görevi İMİB Genel sekreteri Armağan Vurdu devralacak.

NE OLMUŞTU

Kahyaoğlu'nu istifaya götüren süreç, 21 kişilik İMİB Yönetim Kurulu'ndaki istifalarla başladı. İlk etapta dört kişinin istifasıyla 17 kişiye düşen yönetim, Temmuz ayında ise 9 yönetim kurulu üyesinin birden istifasıyla 8 kişiye indi.

Son olarak İstanbul'daki mermer fuarının üçüncü gününde iki kişi daha istifa edince Kahyaoğlu'nun başkanlığı da düşmüş oldu.

Şimdiye kadar farklı tarihlerde 5 kez İMİB başkanlığına seçilen Kahyaoğlu, 2014 Nisan ayından bu yana başkanlık görevini yürütüyordu.

FACEBOOK'TAN MESAJ

Öte yandan Kahyaoğlu, istifasının ardından Facebook hesabından bir mesaj yayınlayarak kendisini yarı yolda bırakan yönetim kurulu üyelerine tepki gösterdi.

Yönetim Kurulu'nda kendisiyle birlikte kalan 7 kişiden ikisinin hiçbir şekilde haber vermeden istifa ettiklerini söyleyen Kahyaoğlu, bu haberi de İstanbul'daki mermer fuarına katılan yabancı alım heyetini tekne ile İstanbul Boğazı'na yemeğe götürdüğü sırada aldığını söyledi.

Filli olarak başkanlığı düşmesine rağmen programa devam ettiğini ve heyeti ağırladığını kaydeden Kahyaoğlu, "Başkan olarak değil ama bu sektöre vefa borcu olan birisi olarak İtalya ve Çin'de yapılacak fuarlarda İMİB'in yanında olacağım. Nisan 2018'de yapılacak seçimlerde de bize ihanet eden arkadaşlarla hesaplaşacağız" dedi.

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Ali Kahyaoğlu

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği