Bursa Siyahı'nda, bu yıl 20 bin ton ihracat hedefleniyor

Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğünce kurulan Taze Bursa Siyah İnciri Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu'nun yaptığı bahçe incelemeleri sonucunda, 19 Ağustos'ta kesimine, 21 Ağustos'tan itibaren de ihracatına izin verilen Bursa Siyahı'nda, 30 bin ton rekolte bekleniyor. Bahçede, 8-10 liradan alıcı bulan Bursa Siyahı, üreticisinin de yüzünü güldürüyor.



Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Berdan Ber yaptığı açıklamada, Bursa bölgesinin 30 bin ton incir üretim kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Ber, Bursa Siyahı'nın diğer meyvelere göre daha kontrollü üretildiğini, bu ürünün Türkiye için gurur kaynağı olduğunu ifade etti.



İncir ihracatının başladığını anımsatan Ber, "Bursa Siyahı'nda dünyanın en büyük üreticisi konumundayız. Geçen yıl üretilen 27 bin ton incirin 14-15 bin tonunu ürün ihraç ettik. En büyük idealimiz bu yıl ihracatı 20 bin tona çıkarmak. Bununla oluşturacağımız artı değer, bölgemize katma değer sağlayacak. Ayrıca, daha çok çiftçinin bu ürüne yönelmesi en büyük hedeflerimiz arasında" dedi.

Ber, incir hasadının yaklaşık 50 gün daha devam edeceğini belirterek, "Dünyanın her bölgesine siyah incir ihraç ediyoruz. Özellikle üst kesime değil de orta kesime hitap edebileceğimiz bir fiyat istikrarını oluşturmayı hedefliyoruz. İstikrarlı fiyat üreticiyi, tüketiciyi ve ihracatçıyı da mutlu eder" diye konuştu.Avrupa'nın birçok ülkesinin siyah inciri tükettiğini anlatan Ber, son dönemde Uzak Doğu ve Ortadoğu'ya da ihracatın başladığını ve talebin her geçen gün arttığını bildirdi.Ber, siyah incir hasadına bu yıl doğru zamanda başlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:"Avrupa'da insanların tatilden döndüğü bir zamana denk geldi. Geçen yıl çok erken başlamıştık ihracata. Bu, bizim için dezavantaj olmuştu. Bu yılın bizim için daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Şu an üreticiden çıkış fiyatı 8-10 lira arasında değişiyor ama ürün bollaştıkça 5-8 lira arasında bir fiyat istikrarı izler"





"ÜRETİCİLERİMİZ FİYATLARDAN MEMNUN"



Osmangazi Ziraat Odası Meclis Başkanı Hakan Ekim de siyah incirin Bursa için özel bir ürün olduğunu söyledi.



Ekim, Türkiye'deki siyah incirin yüzde 90'ının Bursa'da üretildiğini belirterek, "Osmangazi Ziraat Odası olarak 'Bursa Siyahı' patentini aldık. Ürün olgunlaşmaya yeni başladı. Üreticilerimiz şu an için fiyatlardan memnun. İnşallah verimli bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.

