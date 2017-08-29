Mehmet Şimşek'ten Amazon yorumu

ABD merkezli online perakende devi Amazon'un Türkiye pazarına girmek için görüşmelerde bulunduğu iddia ediliyordu. Para Dergisi’nin haberine göre ise Amazon.com Türkiye'ye giriş yaptı ve Amazon Turkey Services Yönetim ve Destek Hizmetleri Limited Şirketi ile çalışmalarına başladı.



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de, dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazon.com'un Türkiye pazarına girmesi ile ilgili twitter üzerinden değerlendirme yaptı.



Amazon'un Türkiye'de şirket kurması elektronik ticaretin gelişmesi için olumlu bir gelişme olduğunu söyleyen Şimşek, "KOBİ'lere yeni bir platform" dedi.

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