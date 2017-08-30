Ege'nin kuru domatesi İtalyan sofralarını süslüyor

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Kaçire, "Şehrimizde yetiştirilen domates daha çok kurutmalık ve salça olarak değerlendiriliyor. Şu an bölgemizde hummalı bir çalışma var. Hazırlanan kuru domates paketlendikten sonra dış pazara gönderiliyor. Kurutulmuş domateste iç tüketimimiz ise oldukça az" dedi.