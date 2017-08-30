İŞ-YAŞAM

Ege'nin kuru domatesi İtalyan sofralarını süslüyor

30 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:31:19 AA

Ege Bölgesi'nde kurutulan domatesler, İtalya'da pizza ve makarnaları lezzetlendiriyor. Kuru domates Avrupa pazarında kilogramı 4 eurodan alıcı buluyor. Ege Bölgesi'nde kurutulan 25 bin ton domatesin 22 bin tonu AB ülkelerine ihraç ediliyor bunun yüzde 40'ı ise İtalya'ya gönderiliyor

  • 1 Ege'nin kuru domatesi İtalyan sofralarını süslüyor
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    Manisa ile İzmir'in Torbalı ve Bergama ilçelerinin verimli topraklarında yetiştirilen domateste hasat dönemi devam ediyor. Kurutmalık olarak değerlendirilecek domatesler için erken saatlerde tarlaya gelen işçiler gün batımına kadar hummalı şekilde çalışıyor.

     

  • 2 Ege'nin kuru domatesi İtalyan sofralarını süslüyor
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    Manisa'nın Saruhanlı ilçesi de şu günlerde adeta kırmızıya büründü. Tarlalardan toplanan domates, Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun olarak tuzlandıktan sonra sergi alanlarında kurumaya bırakılıyor. Tercihe göre kükürtle kurutma yöntemi de kullanılıyor. Güneşte yaklaşık bir hafta bekletilen domatesler paketlendikten sonra talep eden ülkelere gönderiliyor.

     

  • 3 Ege'nin kuru domatesi İtalyan sofralarını süslüyor
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    Yaklaşık 14-15 kilogram yaş domatesten elde edilen 1 kilogram kuru domates, Avrupa pazarında kilogramı 4 eurodan alıcı buluyor.

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  • 4 Ege'nin kuru domatesi İtalyan sofralarını süslüyor
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    Ege Bölgesi'nde kurutulan 25 bin ton domatesin 22 bin tonu AB ülkelerine ihraç ediliyor. Bu miktarın yüzde 70'ini İtalya alıyor. İtalyanlar, lezzeti için tercih ettikleri kuru domatesi, pizza ve makarnada kullanıyor.

  • 5 Ege'nin kuru domatesi İtalyan sofralarını süslüyor
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    Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire yaptığı açıklamada, kuru domatesin genellikle Avrupa pazarına gönderildiğini söyledi.

     

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