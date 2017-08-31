Sürücüler maket polis araçlarını sevdi

Tekirdağ’da polis ve jandarma ekipleri tarafından yollara konulan jandarma ve polis trafik maket arabalarını gerçeğinden ayırt etmek imkansız.

İHA'nın haberine göre, Kurban Bayramı öncesi merkez ilçe Süleymanpaşa’nın giriş çıkışları ve kazaların yoğun olduğu bölgelerde karayolu kenarına yerleştirilen maket trafik polisi ve jandarma araçları ile kazaların ve kural ihlallerinin önlenmesini hedefleniyor.

Maketleri gerçeğinden ayırt etmenin zor olduğunu dile getiren sürücüler, "İlk gördüğümüzde gerçek zannettik. Bunu düşünenlerden Allah razı olsun bu geç kalınmış bir uygulama" dedi.

"DAHA ÇOĞALTILIRSA DAHA FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sürücü Yavuz Izca, "Bence iyi oluyor, gerçek zannediliyor ama bunun üstünde ışık yok galiba, üstünde ışık olanlar bayağı faydalı oluyor. Daha çoğaltılırsa daha faydalı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kaydetti.

Sürücü Metin Durmuş ise "Süper bir şey, geç kalınmış bir uygulama. Her gün burada kaza oluyordu. Çok güzel olmuş. İlk önce ben gerçek zannettim buradan geçerken ilk koyduklarında. Allah razı olsun yapanlardan, düşünenlerden. O fikir çok önemli" şeklinde konuştu.

Öte yandan yol kenarlarına konulan maket araçların yerine değişik zamanlarda gerçek ekip otomobilleri park edilerek denetimlerin yapılacağı belirtildi.

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