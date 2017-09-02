KDV kanununda değişiklik beklentisi

Finansman temininde sıkıntı yaşanan bir süreçte devletten de alacak sıkıntısı yaşıyoruz. İadeye konu olabilecek tüm KDV iade ve mahsup sisteminde güncellemeye gidilmesi gerekmektedir. Kısa vadede iadelerde yaşanan gecikmenin önlenmesi için mevcut bekleyen alacakların İngiliz modelinde olduğu gibi önce 1 yıl, ardından her 3 ayda bir borçlanmalardan mahsup edilmesi, devlete karşı yükümlülüğünü yerine getirenlere öncelikli iade hakkı tanınması, uzun vadede de KDV'nin tek bir oran halinde nihai tüketici aşamasında alınması faydalı olacaktır.

Ender Yorgancılar