Fakıbaba'dan önemli çiftçilik açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsünde (GAPTAEM) düzenlenen bayramlaşma programında, gıda ve ziraat mühendisleri ile veterinerlerin çoğunlukta olduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.

Katılımcılarla sohbet eden Fakıbaba, burada kendisine iletilen talep ve önerileri dinledi.

Daha sonra bir konuşma yapan Fakıbaba, Türkiye'nin daha çok çalışan veteriner ve ziraat mühendislerine ihtiyacının olduğunu söyledi.

Kendisinin de yeni bir bakan olmasına rağmen dersine çok çalıştığını belirten Fakıbaba, "Bizim toprağı suyla, çiftçiyi de bilgiyle buluşturmamız lazım. Bu da sizin ve bizim görevimizin başında geliyor. Bunun finansını sağlamak benim görevim ama çiftçiyi bilgilendirmek sizin göreviniz. Eğer siz çiftçiyle bilgiyi buluşturamazsanız, eğer o çiftçi sulamayı nasıl yapacağını, hangi ürünü ekeceğini, buğdaydan 100 kilo alacağını 900 kiloya nasıl çıkaracağını siz anlatmazsanız adam bilemez." diye konuştu.

Bakıyoruz fındık dekar başına 80 kilogram alınıyor, Amerika'da 400 kilogram alınıyor. Yani şimdi burada bir eksiklik var. Elin adamı bir dekardan bizden 5 kat fazla ürün alıyor. Ahmet Eşref Fakıbaba - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Mühendislerden çiftçilerin ayağına gitmelerini isteyen Fakıbaba, kendilerinin halkın, mühendislerin de çiftçilerin hizmetkarı olduğunu ifade etti.

Çiftçilerin bilgilenmesinin üretime büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Fakıbaba, "Bakıyoruz fındık dekar başına 80 kilogram alınıyor, Amerika'da 400 kilogram alınıyor. Yani şimdi burada bir eksiklik var. Elin adamı bir dekardan bizden 5 kat fazla ürün alıyor. O zaman demek ki ben burada görevimi yapamıyorum. Bunun için daha iyi çalışmalar yürütmeliyiz." şeklinde konuştu.

ahmet eşref fakıbaba

fındık

buğday

çiftçi