Kuzey Irak’ta referandum planı öncesi enerji hamlesi

25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu ile Türkiye'nin tepkisini çeken Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY), enerji alanında yeni bir hamle yaptı. IKBY, Genel Enerji ile Taq- Taq ve Tawke sahalarındaki petrol üretiminden doğan 500- 600 milyon dolar düzeyindeki borcunu ödemek üzere bir anlaşma imzaladı. Buna göre Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, Tawke sahasının her ay üretim gelirinin yüzde 4.5'ini, 1 Ağustos 2017'den 31 Temmuz 2022'ye kadar Genel Enerji'ye aktaracak.

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre söz konusu anlaşma, ağustos ayının sonunda imzalandı. Anlaşma, Taq Taq ve Tawke sahalarında üretilen ve geçmiş döneme ait petrol satışlarına yönelik ödenmeyen 600 milyon doları bulduğu belirtilen borçlarla ilgili olarak imzalandı. Ödemenin, anlaşma yürürlüğe girmesinden sonra başlaması hüküm altına alındı.

Buna göre Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, Genel Enerji'ye olan birikmiş borcunu 5 yıllık dönemde kapatacak. Genel Enerji, bu sahadaki mevcut üretimden doğacak alacaklarını da tahsil etmeye devam edecek. Tawke'nin kâr payıyla ilgili Genel Enerji'nin kapasite oluşturma ödemeleri, Tawke sahasının işletileceği dönem boyunca ortadan kaldırılacak.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Tawke Üretim Paylaşım Sözleşmesi'ndeki petrol masraflarına ilişkin tüm denetim düzenlemeleri ve Genel Enerji'nin 31 Temmuz 2017'ye kadar olan Taq Taq'daki petrol geliri payı üzerinde de uzlaştı.

YÜZDE 24 HİSSESİ KARAMEHMET’İN

Mehmet Sepil, Şubat 2016’da Genel Enerji’deki yüzde 14 hissesini satıp çıkmıştı. Şirkette halen Mehmet Emin Karamehmet’in yüzde 24 payı bulunuyor. Kalan hisse ise Londra Borsası’nda halka açık.

GENEL ENERJİ’YE NAKİT AKIŞI SAĞLAYACAK

Bölgeyi yakından takip eden kaynaklar, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin güncel borçlarını ödediğini belirterek, "Bu anlaşma ile geçmişte oluşan ve biriken borçlar tasfiye edilecek. Genel Enerji, ciddi bir nakit akışı sağlayacak" dedi. Kaynaklar, ödemenin, anlaşma yürürlüğe girmesiyle birlikte başlayacağını söyledi. Borç tutarı konusunda tarafların farklı hesaplamaları olduğunu belirten kaynaklar, "IKBY'nin, 500-600 milyon dolar düzeyinde bir borcu olduğunu söylediği konuşuluyor. Buna karşılık Genel Enerji'nin 700- 750 milyon dolardan söz ettiği biliniyor" dedi.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi

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