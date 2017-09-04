2015 yılında hayatını kaybeden Hollandalı Ellen Frey-Wouters'ın 3 milyon dolar civarındaki mirasının büyük bölümünü 2 farklı evde bakım servisi veren kuruluşa, avukatına ve hayır kurumlarına, 300 bin dolarını da Hollanda'da yaşayan kızkardeşi yerine kedileri Troy ve Tiger'a bıraktığı ortaya çıktı.
Tek çocuğunu bebekken kaybeden Frey-Wouters kedilerin asla kafese kapatılmamasını isteyerek, yiyeceği mamadan yatacakları tilki tüyünden yuvaya dek paranın nasıl harcanması gerektiği içeren bir de pusula bıraktı. 88 yaşında ölen kadının bıraktığı fon ancak kediler hayatını kaybettiğinde kızkardeşine geçecek. Fakat mirasını evcil hayvanına bırakanlar Wouters ile sınırlı değil.
İngiltere'nin en meşhur kitapçılarından Christina Foyle 1999 yılında hayatını kaybettiğinde, kaplumbağasını da unutmamış ve mirasından 16 bin sterlini Silverstone ismindeki kaplumbağasına bırakmıştı.
Bella Mia adlı Malta teriyeri, sahibi Rose Ann Bolasny'nin ölmesinin ardından 1 milyon sterlin değerinde mirasın sahibi olacak. New York'ta muhasebecilik yapan Bolasny, evcil köpeğinin kendisine Tanrı'nın armağanı olduğunu düşünüyor ve kendisi öldükten sonra da köpeğinin iyi yaşamasını istiyor.
Köpek her akşam yemeğinde fileminyon et yiyor. Çift katlı bir yatağı ve pek çok mücevheri olan köpeğe bir vakıf fonu ile 1 milyon sterlin değerinde bir ev de bırakıldı.
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