İş-Yaşam

Bursa siyahı 49 ülkeye ihraç ediliyor

04.09.2017 - 12:39 | Güncelleme: AA

"Bursa Siyahı" olarak bilinen incir, başta Almanya, Hollanda ve İngiltere olurken, toplam 49 ülkeye ihraç ediliyor. İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren, "Bursa Siyahı"nın kilogram başına dış satım fiyatı 2,87 dolara yükseldi

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    Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yıl Bursa siyahı incirde dış satım 2016'ya göre miktar bazında yüzde 14 artışla 16 bin 122 tona, değer bazında ise yüzde 46 artışla 46 milyon 245 bin dolara çıktı.

     

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    Sadece Bursa'da yetişen bu ürün, 2017 sezonunda Kanada, Çin, Katar, İsveç, Malezya, İtalya, Rusya, Almanya, İngiltere, Hollanda, Kuveyt ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 49 ülkeye satıldı.

  • 3 Bursa siyahı 49 ülkeye ihraç ediliyor
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    Değer bazında miktara oranla daha fazla artış görülmesi, ürünün pazarlanma değerinin yükselmesinden kaynaklandı. Geçen yıl kilogram başına 2,25 dolar olan dış satım fiyatı, bu yıl 2,87 dolara yükseldi.

     

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    YARISINI ALMANYA, HOLLANDA VE İNGİLTERE TÜKETTİ

    Bu yıl en fazla Bursa siyahı ihracatı yapılan ve en fazla gelir elde edilen ülkeler, 15 milyon 733 dolarla Almanya, 5 milyon 429 dolarla Hollanda ve 5 milyon 126 dolarla İngiltere oldu.

     

     

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  • 5 Bursa siyahı 49 ülkeye ihraç ediliyor
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    Söz konusu 3 ülkeye yapılan Bursa siyahı dış satımı, toplam ihracatın yüzde 56'sını oluşturdu.

     

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Yorumlar 38
  • Misafir 27 Ekim 2017 Cuma 17:08
    Bende soganlı kek yapayım diyorum.
  • Misafir 27 Ekim 2017 Cuma 16:56
    sizinle gurur duyuyoruz aydin olarak
  • Misafir 27 Ekim 2017 Cuma 16:24
    Türkiye mizin üretmesinden korkanlar var, Çok açık bi gerçek.
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