"Bursa Siyahı" olarak bilinen incir, başta Almanya, Hollanda ve İngiltere olurken, toplam 49 ülkeye ihraç ediliyor. İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren, "Bursa Siyahı"nın kilogram başına dış satım fiyatı 2,87 dolara yükseldi
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Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yıl Bursa siyahı incirde dış satım 2016'ya göre miktar bazında yüzde 14 artışla 16 bin 122 tona, değer bazında ise yüzde 46 artışla 46 milyon 245 bin dolara çıktı.
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Sadece Bursa'da yetişen bu ürün, 2017 sezonunda Kanada, Çin, Katar, İsveç, Malezya, İtalya, Rusya, Almanya, İngiltere, Hollanda, Kuveyt ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 49 ülkeye satıldı.
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Değer bazında miktara oranla daha fazla artış görülmesi, ürünün pazarlanma değerinin yükselmesinden kaynaklandı. Geçen yıl kilogram başına 2,25 dolar olan dış satım fiyatı, bu yıl 2,87 dolara yükseldi.
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YARISINI ALMANYA, HOLLANDA VE İNGİLTERE TÜKETTİ
Bu yıl en fazla Bursa siyahı ihracatı yapılan ve en fazla gelir elde edilen ülkeler, 15 milyon 733 dolarla Almanya, 5 milyon 429 dolarla Hollanda ve 5 milyon 126 dolarla İngiltere oldu.
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Söz konusu 3 ülkeye yapılan Bursa siyahı dış satımı, toplam ihracatın yüzde 56'sını oluşturdu.
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Bu dönemde Hong Kong'a yapılan ihracatın tutarı, geçen yıla kıyasla yüzde 93 artarak 3 milyon 203 bin dolara çıktı. Bu pazardaki artış incirin Uzak Doğu pazarında gelecekte yer alacağı konusunda önemli bir referans oluşturdu.
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Dış satımda Bursa siyahına kilogram başına en fazla ödemeyi yapan ülkeler ise 4,43 dolarla Hong Kong ve 4,5 dolarla Kanada oldu.
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İHRACAT GELİRİNİN YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ARTTIĞI ÜLKELER
Bursa siyahının ihracatından sağlanan gelirin yüzde 100'ün üzerinde arttığı ülkeler ise yüzde 134 ile Rusya (2 milyon 567 bin dolar), yüzde 109 ile Kanada (624 bin dolar), yüzde 106 ile Singapur (217 bin dolar), yüzde 129 ile Malezya (98 bin dolar) olarak kayıtlara geçti.
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Bu sezon ayrıca geçen yıl ürün gönderilmeyen İsrail ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne de ihracat yapıldı.
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ALTERNATİFİ YOK
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UYMSİB Başkanı Senih Yazgan yaptığı açıklamada, bu sezon siyah incirin daha değerli olarak pazarlandığına dikkati çekti.
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Bu yıl kuraklığın yol açtığı boy sıkıntısına rağmen ürünü değerli pazarladıklarını dile getiren Yazgan, "O sıkıntı da olmasaydı gelir hanemize yazılacak rakam çok daha fazla olabilecekti diye düşünüyorum" dedi.
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"İNCİR CİPSİ" YAPAN ANNE-KIZ 29 EKİM RESEPSİYONUNA DAVET EDİLDİ
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Aydın'da üretilen dünyaca ünlü inciri özel bir yöntemle kurutup "incir cipsi" üreten girişimci kadın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilecek resepsiyona davet edildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında vereceği resepsiyona davet edilenler arasında, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde inciri farklı şekilde kurutarak elde ettiği ve "incir cipsi" adını verdiği ürünle başarılı bir girişimcilik örneği sergileyen Semra Ünal ve İstanbul Üniversitesinde okuyan 22 yaşındaki kızı Gizem Ünal da yer aldı.
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"40 YIL DÜŞÜNSEM AKLIMA GELMEZDİ"
Davet edilmelerinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Ünal, kızıyla birlikte yaptığı iş nedeniyle toplumun her kesiminden tebrik mesajı aldığını söyledi.
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Kendilerine gösterilen ilgi karşısında şaşırdığını gizlemeyen Semra Ünal, şöyle konuştu:
"Böyle olacağını hiç beklemiyordum. 40 yıl düşünsem Cumhurbaşkanımızın davetlisi olacağım aklıma gelmezdi. Buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir duygu onunla aynı ortamda olmak ve onunla konuşmak. Davetlilere baktım.
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Hepsi birbirinden o kadar çok değerli ki. Onların arasında yer almak benim için çok büyük mutluluk. Bazen bir belediye başkanına bile ulaşmak güçken, biz direkt Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşeceğiz. Sonuçta ben kendi halimde burada çalışan bir çiftçiydim. İşin buralara varacağını hiç beklemiyordum. Burada kendi köyümün de adını herkese duyurmak beni ayrı bir şekilde onurlandırıyor."
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Ünal, incir cipsi üretimini bu yıl bitirdiklerini, şimdilerde "cennet elması" kurutmaya başladıklarını da sözlerine ekledi.
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Ali Ünal da eşinin başarısından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.
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Bir kadının neler başarabileceğine eşinin iyi bir örnek olduğunu aktaran Ünal, "Buraya kadar geleceğini hiç tahmin edemiyordum. Ben, ne olursa olsun hep eşimin arkasında oldum, olmaya da devam edeceğim. İnanıyorum ki eşim çok daha başarılı işlere imza atacaktır." şeklinde konuştu.
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GÖLGEDE YEŞİL, GÜNEŞTE SARI OLUYOR
Öte yandan, Aydın'ın Köşk ilçesi Beyköy Mahallesindeki kadın girişimcilerin taze inciri dilimleyerek kuruttuktan sonra satışa sundukları 'İncir cipsi" adını verdikleri ürün vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
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Beyköy Muhtarı Hayri Yılmaz, kadın girişimcilerin taze inciri dilimleyerek kuruttuklarını ve adını incir cipsi koydukları ürüne vatandaşların ilgisinin oldukça fazla olduğunu belirterek, "Beyköylü kadın girişimcilerimiz kendilerine yeni bir gelir kapısı buldular. Taze inciri dilimleyip kurutuyorlar. İncir cipsi adı altında satışa sunuyorlar. İncir cipsini yiyen vatandaşlar tadının çok lezzetli olduğunu ifade ediyorlar" dedi.
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İncir cipsini üreten kadın girişimcilerden Beyköylü Uğur Sayan, tadı çok lezzetli olan incir cipsinin yaklaşık bir ayda tüketime hazır hale geldiğini belirterek, " Taze inciri dilimleyip kurutuyoruz.
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Gölgede kuruyan incirlerin tadı daha güzel oluyor. Gölgede kurursa yeşilimsi renkte, güneşte kurutulursa sarı renkte oluyor. Yaklaşık 1 ayda kuruma işlemi tamamlanıyor.
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Daha sonra vakumlu poşetlerde ve kavanozda saklıyoruz. Böylece ürünü sağlıklı bir şekilde muhafaza etmiş oluyoruz ve ürünün tüketim ömrü daha uzun oluyor. İncir cipsinin tadına bakanlar çok beğeniyor" diye konuştu.
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EŞİ İNCİRLERİ SATAMAYINCA, CİPS YAPTI
Öte yandan Aydın'ın Kuyucak ilçesinde incir üreticisi Semra Ünal, kuru inciri farklı şekilde kurutarak elde ettiği ve "incir cipsi" adını verdiği ürünle başarılı bir girişimcilik örneği sergiliyor.
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Eşi ve 3 çocuğuyla Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Semra Ünal (41), eşinin yol kenarındaki tezgahta satamadığı yaş incirleri, ince ince dilimleyip kurutarak değerlendirdi. Çeşitli denemeler yapan Ünal, güneşte kuruyan ince dilimlerin cips gibi çıtır çıtır ve lezzetli olduğunu fark etti. Ünal, komşuları ve yakınlarına ikram ettiği kuru meyveyi, beğenilmesi üzerine "incir cipsi" adıyla satışa da çıkardı.
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İşini büyütmeye karar veren Ünal, İstanbul Üniversitesi'nde Almanca işletme okuyan 22 yaşındaki kızı Gizem'den kendisine yardımcı olmasını istedi.
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Kızının da olumlu yaklaşımı sayesinde "Cennetten gelen tatlar" adıyla bir proje hazırlayan anne kız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu ve 30 bin lira hibe aldı.
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Mahalledeki 5 kadına da istihdam sağlayan anne kız, bahçelerden toplanan taze incirleri evlerinin önünde temizleyip ince ince keserek sera içinde kurutmaya başladı.
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İnternetteki alışveriş siteleri aracılığıyla satışa başlayan Ünal ailesi, geçen yıl kilogramı 25 liradan yaklaşık 400 kilogram incir cipsini satmayı başardı.
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Semra Ünal, AA muhabirine, lise mezunu olduğunu, çocukluğundan bu yana tarla işleri ve çiftçiliği pek sevmediği söyledi.
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Eşiyle hayatlarını birleştirdikten sonra çiftçiliğe başladığını ve o dönemden bu yana "Daha farklı ne yapabiliriz?" diye sorguladığını anlatan Ünal, şöyle konuştu:
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"Eşim yol kenarında taze incir satıyordu. Satılmayan incirleri de böyle ince ince doğrayıp kendimiz yedik. Sonra 'Neden bu şekilde satmayalım?' dedim. Ürünümüzü cips halinde satmaya karar verdik. Bu tat çok sevildi, talep çok yüksek. Bu sene bir tonu aşacağımızı ümit ediyorum. Şimdi tadını alan bir daha istiyor.
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Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerden özel siparişler alıyoruz. Geçen sene 50 kilo alan bu sene 100 kilo istiyor. Sadece iç piyasada değil, dışarıya da açılmak istiyoruz. Biz incire katma değer koyduk. Taze incir toplarken bazen bir kenarı hafif ezilmişleri satamıyorduk. Ama şimdi o haldeki tüm ürünleri ince ince kesip cips yapabiliyoruz."
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KADIN İSTERSE...
Kadın olarak böyle bir konuda başarılı olmanın gurur verici olduğunu ifade eden Ünal, köyde kadınlara istihdam alanı da yarattığını, yanında 5 kişi çalıştığını belirtti. Gizem Ünal ise en büyük hedefinin annesiyle bu işte başarıya ulaşmak olduğunu vurguladı.
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Tatil dönemlerinde annesine yardım ettiğini ve çok mutlu olduğunu dile getiren Ünal, "Yazları tatil yerine burada vakit geçiriyorum. Çünkü ben bu işin tüm aşamasında yer almak istiyorum. Yapacağım işte tamamen profesyonel olmak istiyorum. Umuyorum ki annemle iyi işler yapacağız." dedi.
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