'Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın' polemiği

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, dün yaptığı açıklamada usulsüz ve sahte faturayla destek alanları uyarıp şöyle konuşmuştu:

"Bizim için üreten adam önemlidir. Tapu sahibi İstanbul´da başka bir işle uğraşıyor. Ama ben gübre, mazot primlerini tapu sahibine veriyorum. Halbuki tarlayı işleten farklı bir insan, bundan niye vazgeçildi. Benden önce yolsuzluklar varmış ve usulsüz faturalar ile destekleme alanlar olmuş. Bu geride kaldı, ben bunun takipçisiyim. Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın, göreyim bakayım. Fatura yolsuzluğu yapsın, onun cezasının ne olduğunu sayın valim ona gösterecektir. Onun için yolsuzluk yok kardeşim. Biz üreticiye vereceğiz. Eğer yolsuzluk yapan beş, on kuruşa aldanan ve sahte bir firmadan fatura alan insanda suçludur, o sahte faturayı veren şebekede suçludur. Bu konuda gerekli tedbirleri alacağız."

Fakıbaba, daha sonra yaptığı açıklamada sözlerinin sahte fatura düzenleyenlere yönelik olduğunu ve sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bazı gruplar bakıyorlar hakikaten AK Parti ciddi bir yükselişte, acaba bu yükselişi nasıl engelleriz diye bazı haberleri kendiliğinden üretiyorlar. Bu da beni çok üzüyor. Bir toplantı esnasında samimi söylemlerim oldu. Bu desteklemelerin üretene verilmesi konusunda bazı arkadaşlarımızın istekleri oldu. Ben de az sayıdaki bazı firmaların prim desteklemeleri için sahte faturalar üzerinden devlete zarar verdiğini belirttim. Benden önceki arkadaşların ciddi bir şekilde mücadele ettiğini, benim de aynı kararlılıkla mücadele edeceğimi belirttim. Arkadaşlarımızın mağdur olmayacağını ilettim. Bundan böyle sahte faturayla ilgili devleti zarara uğratanlara yönelik gereğini yapacağımı söyledim. Bu bazı haberlerle çok yanlış yöne çekilmiştir. Sanki 'Benden önceki arkadaşlar. Yolsuzluk yapıyor, AK Parti yolsuzluk yapıyor'. Bu gerçekten üzücü bir olaydır, haberin doğru verilmesi lazım. Bu basın etiğine uygun değildir. Sözlerim tekrar gözden geçirildiğinde böyle sözler söylemediğim anlaşılıyor."

ESKİ BAKANDAN TWEET

Öte yandan Fakıbaba'nın açıklamalarının ardından eski bakan Faruk Çelik'ten de tek cümlelik açıklama geldi. Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sorumlu siyasetçi ne konuştuğunu bilir yada varsa birşey gereğini yapar" ifadesini kullandı.

— Faruk Çelik (@farukcelikcomtr) September 4, 2017

ahmet eşref fakıbab yolsuzluk