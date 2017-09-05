Lego'nun satışları düştü, çalışanlarını çıkarma kararı aldı

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Jorgen Vig Knudstorp, 600 kişi Danimarka merkezde olmak üzere bin 400 personelinin işten çıkartılacağını açıkladı

10 yıldan bu yana çift haneli rakamlarda büyüyen Danimarkalı oyuncak üreticisi Lego, ilk kez satışlarında düşüş yaşadı. Şirketin gelirleri ilk altı aylık sonuçlara göre yüzde 5 düşerken, özellikle ABD ve Avrupa pazarındaki gerileme dikkat çekti.

Şu anda yaklaşık 18 bin 200 kişiyi istihdam eden şirket, 2012 ve 2016 yılları arasındaki büyüme döneminde 7 binden fazla yeni pozisyon imkanı sağlamıştı.

10 yıl boyunca devamlı büyüme yaşandığını ve iyi yatırımlar yapıldığını ifade eden Knudstorp, "Ne yazık ki son zamanlarda tüm bu yatırımlara rağmen iyi gelir elde edemedik. Bu nedenle özellikle önümüzdeki iki yıl içinde büyümeye devam edip edemeyeceğimizi öngöremiyoruz" dedi.

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