Memur-Sen'in araştırmasına göre açlık sınırı bin 709 lira oldu

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan "açlık-yoksulluk" araştırmasına göre Ağustos ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 709 TL, yoksulluk sınırı ise 4 bin 815 TL olarak tespit edildi.
Yapılan araştırmaya göre Ağustos ayında Temmuz ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0.24'lük bir düşüş yaşandı. Ağustos ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 31.48 artışla kiraz, yüzde 16.85 artışla yumurta, yüzde 12.84 artışla kayısı; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 19.81 azalışla sivri biber, yüzde 19.72 azalışla armut, yüzde 19.01 azalışla çarliston biber fiyatlarında yaşandı. Aydınlanma fiyatında ise Ağustos ayında Temmuz ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi.
GİYİM FİYATLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Ağustos ayında Temmuz ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 1.63'lük bir düşüş gözlendi. Giyim fiyatlarında Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 1.48 artışla iç çamaşırı fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Temmuz ayına göre yüzde 6.45 azalışla kadın tişörtü, yüzde 6.1 azalışla kadın ceketi, yüzde 5.19 azalışla kadın pantolonu fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Ağustos ayında Temmuz ayına göre ısınma fiyatlarında ortalama yüzde 1.8'lik bir artış gözlenirken; Ağustos ayında Temmuz ayına göre barınma fiyatlarında ortalama yüzde 0.81'lik bir artış oldu.
HABERLEŞME VE EĞİTİM FİYATLARINDA ARTIŞ YAŞANDI
Ağustos ayında Temmuz ayına göre haberleşme fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0.93'lük bir artış olarak yansıdı. Haberleşme fiyatlarında Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 6.81 artışla telefon ekipmanları fiyatında olduğu gözlendi. Bununla birlikte haberleşme fiyatlarında Temmuz ayına göre yüzde 0.48 azalışla cep telefonu görüşme ücreti fiyatında düşüş gözlemlendi. Eğitim-kültür fiyatlarında yüzde 0.76'lık bir artış oldu. Eğitim-kültür fiyatlarında Temmuz ayına göre değişimin yüzde 10.51 artışla özel üniversite ücreti, yüzde 3.23 artışla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte yüzde 1.52 azalışla fotoğraf makinesi, yüzde 1.5 azalışla yurtiçi hafta sonu turları fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.
Kişisel temizlik ve bakım fiyatlarında yüzde 0.28'lik bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım fiyatlarında Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 3.38 artışla makyaj malzemeleri fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım fiyatlarında Temmuz ayına göre yüzde 2.22 azalışla mendil fiyatında düşüş gözlemlendi.
SAĞLIK VE ULAŞIM FİYATLARINDA ARTIŞ YAŞANDI
Ağustos ayında Temmuz ayına göre sağlık fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0.34'lük bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimin yüzde 1.52 artışla tansiyon aleti, yüzde 0.79 artışla derece fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte sağlık fiyatlarında Temmuz ayına göre yüzde 0.01 azalışla ultrason ücreti fiyatında düşüş gözlemlendi.
Ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0.53'lük bir artış olduğu belirlendi. Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 8.83 artışla LPG ücreti, yüzde 2.66 artışla mazot, yüzde 2.52 artışla benzin fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım fiyatlarında yüzde 2.15 azalışla araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler, yüzde 1.57 azalışla araba ile ilgili temizlik ve bakım ürünleri fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Çevre ve su fiyatlarında yüzde 0,81'lik bir artış yaşandı. Çevre ve su fiyatlarında Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1.56 artışla sıhhi teçhizat malzemeleri (musluk) fiyatında olduğu gözlendi.
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