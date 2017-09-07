Sarıgöl ovasındaki üzüm bağları örtü altına alındı

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Bu bağın bu hale gelene kadar belirli bir masrafı var. Bir de üzerine bu örtü masrafı biniyor. Hep sıkıntı yani. Bu örtüler katkılı malzemeden yapılıyor. Bu örtülerin bin lira olanı da var 2 bin lira olanı da var. Millet 2 bin lira olanı alamıyor zaten bu örtülen örtüler de imkansızlıktan alınıyor" dedi.