Sarıgöl ovasındaki üzüm bağları örtü altına alındı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki beyaz kanaviçelerle koruma altına alınan üzüm bağlarının havadan görüntüsü yemyeşil ovanın nasıl beyaz gelinliğe büründüğünü ortaya çıkardı. Sonbahar aylarının başlaması nedeniyle üzüm bağlarının örtülerle koruma altına alındığı Sarıgöl'de dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünün hasadı aralık ayına kadar devam edecek.
ARALIK AYINA KADAR KORUNABİLİYOR
İHA'nın haberine göre, ürünlerini korumak için örtü altına aldıklarını belirten üretici Mehmet Kocatürk, "Örtünün maliyeti bize dekar başına bin 200, bin 300 TL. Bu yöntemle üzümlerimiz aralık ayına kadar dallarında korunabiliyor. Bu yöntem sayesinde aralık ayında da çekirdeksiz Sultaniye üzüm taze olarak yenilebiliyor ama bu bize maliyetli.
Bu bağın bu hale gelene kadar belirli bir masrafı var. Bir de üzerine bu örtü masrafı biniyor. Hep sıkıntı yani. Bu örtüler katkılı malzemeden yapılıyor. Bu örtülerin bin lira olanı da var 2 bin lira olanı da var. Millet 2 bin lira olanı alamıyor zaten bu örtülen örtüler de imkansızlıktan alınıyor" dedi.
İlçelerinin Türkiye'de üzümde söz sahibi olduğunu belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise "Bağlarımızın hasadı yaklaştı. Bağlarda hasat başladı ama daha ovamızda hasat başlamadı.
Ova bağındayız ve üzümlerin hala olması için biraz daha zamana ihtiyacı var. Ama kırlarda ve örtü olmayan bağlarımızda hasat şu anda yapılıyor. Piyasadan 2016 yılına göre 2017'de daha umutluyuz. Geçen sene yaşanan uçak krizi ilçemizde büyük bir sıkıntı oluşturdu. Bu sene bu sıkıntı çözüldü ve bütün firmalarımız çalışıyor" ifadelerini kullandı.
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