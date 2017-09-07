El konulan 90 ton istavrit soğuk hava deposunda bekletiliyor

İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Su Ürünleri Koruma Kontrol görevlileri Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yaptığı denetimlerde yasal boy sınırı altında avlanan 90 ton istavrite el koymuştu.

İHA'nın haberine göre, el konulan balıklar Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde bulunan soğuk hava depolarında bekletiliyor. Soğuk hava deposunda bekletilen balık kasalarının üzerine şeritler çekilerek "Bu Ürünlere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından el konulmuştur. Kameralarla kontrol edilmektedir. Ürünleri dışarı çıkaranlar Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacaktır" yazılı uyarılar asıldı. Balıkların ne olacağı ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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