İkinci el otomobil satın alırken bunlara dikkat edin!

Satın aldığınız ikinci el otomobilin şasisinin durumu, kazalı olup olmaması, alt taban saçları, boya kalınlığı, döşemeleri, lastiklerinin durumu ve çeşitli orijinal parçaları kontrol edilirken bunlara ek olarak otomatik şanzıman ve motorun genel görünümü satın almadan önceki dikkat edilmesi gereken noktaların başında gelir..



ÖNCELİK FRENLER



Frenler Araçlar için hayati önem taşıyan fren sisteminin ilk etapta fren balataları kontrol edilmeli, gerekiyorsa değiştirilmelidir. Fren diskleri ve varsa kampanaların yüzeyleri de kontrol edilmeli, gerekiyorsa onarılmalı veya yenilenmelidir. Fren hidrolik seviyesi de kontrol edilmeli, eğer bir eksilme varsa sistemde bir probleme de işaret edebilir..



10 YAŞIN ÜZERİNDE İSE...



Ancak özellikle 10 yaşın üstündeki otomobillerin fren hortumlarının mutlaka yenilenmesi, fren merkezi ile pistonların kontrol edilmesi gerekir. Fren sisteminin çalışmamasıyla sürüş sırasında karşılaşacağınız bu sürpriz size sıkıntı yaşatabilir..



TRİGER KAYIŞI



Triger Kayışı Motorun krank mili ile kam mili arasında güç iletimi yapan triger kayışı otomobil için hayati önem taşır. 1970'li yıllara kadar üretilen araçların çoğunda triger kayışı bulunmazken, günümüz otomobillerinin bazılarında zincir tercih edilmiştir. En çok kullanılan triger kayışının ömrü (40.000-100.000 km) sayesinde çoğu zaman unutulan bu parça, belli bir kilometreyi aşmış otomobillerde mutlaka değiştirilmelidir.



CİDDİ MASRAFLAR ORTAYA ÇIKAR



Bu değişimde bilya, varsa gerdirme yayı ve diğer birkaç küçük parçanın da mutlaka yenilenmesi gerekiyor. Triger kayışı ihmal edildiğinde motorda ciddi masraflar ortaya çıkar. .



ROT BALANS AYARI



Rot Ayarı Otomobilin sürüş güvenliğini direkt olarak etkileyen rot ve balans ayarlarının kontrol edilmesi sadece biraz zaman ve para kaybına yol açıyor gibi görünebilir. Ancak çıkacak sorunların önüne geçerek aracın yol tutuş güvenliğini arttırabilirsiniz. Birbirinden bağımsız iki ayar olan rot ve balans ayarı tabii ki yeni lastiklere sahip bir otomobilde yapılması gerekir. .



LASTİKLER



Bunun için de lastiklerin yeni veya diş derinliği tam, yanaklarının kırılmamış veya yıpranmamış olması ve üretim tarihinin de çok eski olmaması gerekir. Ayrıca otomobilin üzerindeki lastiklerin orijinal ebatlarda olup olmadığını kontrol edin..



FİLTRE VE ANTİFRİZ



Diğer Kontroller Otomobilin periyodik bakımının yaptırılması; sürüş güvenliği, performansı ve yakıt tüketimi gibi unsurların olumsuz etkilenmemesi için önemlidir. Bu nedenle motor yağı, yağ, yakıt ve hava filtreleri, bujiler ve antifriz yoğunluğu kontrol edilmelidir. .



Amortisörler, şanzıman ve hidrolik direksiyon yağlarıyla aks ve çeşitli keçelerin de gözden geçirilmesi muhtemel sorunları azaltacaktır.



SUPAP AYARI



Aracın supap ayarı, jikle kontrolü veya karbüratör ayarlarının da kontrol edilmesinde yarar var. Akünün şarj yoğunluğu, V kayışlarının kontrolü ve motor takozlarının kontrol edilmesi gerekir.

Sabah