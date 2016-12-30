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Motorin fiyatları
OTOMOBİL

Motorine zam bekleniyor

Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam bekleniyor

30 Aralık 2016 Cuma, 10:08:50 Güncelleme: 11:19:50

Motorine yılın son günü zam bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), Twitter hesabından motorinin litre fiyatına 12 kuruş zam beklendiğini duyurdu. Zam, gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Zam sonrasında motorinin litre fiyatı İstanbul'da 4,37 liradan 4,49 liraya, Ankara'da 4,43 liradan 4,55 liraya yükselecek.

Geçen hafta benzinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapılmış, motorin değişmemişti.

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YORUMLAR 9
  • Misafir 9 saat önce
    Sorun değil petrol 120 dolarkende bu fiyattı şimdi olmuş 50 dolar aynı fiyata yakarız. Bize bişey olmaz.
  • Misafir 10 saat önce
    ufak ufak tikiliyorlar
  • Misafir 10 saat önce
    oh oh ne güzel maşallah
  • Misafir 10 saat önce
    yorumsuz..
  • Misafir 10 saat önce
    Ankara da zaten 4.53 şu an millet arabaya binmeye korkar oldu be
  • Misafir 11 saat önce
    çok güzel gelsin
  • Misafir 11 saat önce
    Olsun bi bildikleri vardir
  • Misafir 12 saat önce
    10 TL düz uğraşmayın
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