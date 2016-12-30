Motorine zam bekleniyor

Motorine yılın son günü zam bekleniyor.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), Twitter hesabından motorinin litre fiyatına 12 kuruş zam beklendiğini duyurdu. Zam, gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Zam sonrasında motorinin litre fiyatı İstanbul'da 4,37 liradan 4,49 liraya, Ankara'da 4,43 liradan 4,55 liraya yükselecek.
Geçen hafta benzinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapılmış, motorin değişmemişti.
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YORUMLAR 9
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Misafir 9 saat önceSorun değil petrol 120 dolarkende bu fiyattı şimdi olmuş 50 dolar aynı fiyata yakarız. Bize bişey olmaz.00
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Misafir 10 saat önceufak ufak tikiliyorlar30
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Misafir 10 saat önceoh oh ne güzel maşallah30
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Misafir 10 saat önceyorumsuz..00
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Misafir 10 saat önceAnkara da zaten 4.53 şu an millet arabaya binmeye korkar oldu be00
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Misafir 11 saat önceçok güzel gelsin00
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Misafir 11 saat önceOlsun bi bildikleri vardir00
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Misafir 12 saat önce10 TL düz uğraşmayın150
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