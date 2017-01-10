OTOMOBİL HABERLERİ
10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Fiat Chrysle
OTOMOBİL

Fiat Chrysler'den ABD'ye 1 milyar dolar yatırım

Fiat Chrysler'dan , Michigan eyaletinde 1 milyar dolarlık yatırım yapacak ve 2 bin kişilik yeni istihdam yaratacak.

10 Ocak 2017 Salı, 09:58:43 Güncelleme: 10:05:22 AA

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Fiat Chrysler, ABD'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Fiat Chrysler'den yapılan açıklamada, şirketin, ABD'nin Michigan ve Ohio eyaletlerinde bulunan fabrikalarında modernizasyon için toplam 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca, söz konusu yatırımın 2 bin kişilik yeni istihdam yaratacağı belirtildi.

Şirketin 2009'dan bu yana ABD'de 9,6 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, bunun bugüne kadar 25 bin kişilik istihdam yarattığı kaydedildi.

Açıklamanın ardından, Fiat Chrysler'in hisse başına değeri New York Borsası'nda yüzde 1,6 artış gösterdi.

Ayrıca, ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Fiat Chrysler'e teşekkür etti.

Seçim kampanyası sırasında, şirketlerin ülke dışında üretim yapmasını sert bir dille eleştiren ve firmaların ABD'ye geri dönerek yurt içinde yatırım yapması ve istihdam yaratması gerektiğini vurgulayan Trump, mesajında "En sonunda gerçekleşiyor. Fiat Chrysler yatırım planını duyurdu." ifadesini kullandı.

Trump mesajında ayrıca, ABD'nin en büyük ikinci otomobil üreticisi Ford'un geçen haftaki yatırım kararına da işaret ederek, Ford'a da teşekkür etti.

Ford geçen hafta, Meksika'daki 1,6 milyar dolarlık yatırımını iptal etmeyi planladığını, bunun yerine Michigan eyaletinde 700 milyon dolarlık yatırım yapacağını ve 700 kişilik yeni istihdam yaratacağını bildirmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ford Ranger Wildtrak aşık olunacak arazi kamyoneti
OTOMOBİL

Aşık olunacak arazi kamyoneti
2016 yılı binek ve hafif ticari araç pazarı rekor satış rakamlarına ulaştı
OTOMOBİL

ÖTV'den önceki son rekor!
Araç tescilinde yeni dönem
OTOMOBİL

Araç tescilinde yeni dönem
2016'nın en çok satan otomobilleri
OTOMOBİL

İşte Türk sürücülerin gözde otomobil markaları
"İndirimli MTV uygulamasını takip edin"
OTOMOBİL

Dikkat! Fazla MTV ödemeyin
Trump'tan Toyota'ya eleştiri
OTOMOBİL

Trump'tan otomobil devine rest!
Türkiye'nin en çok satan otomobil ve 4x4 modelleri
OTOMOBİL

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİL VE 4X4 MODELLERİ
Fiat Chrysler'den ABD'ye 1 milyar dolar yatırım
OTOMOBİL

FİAT'TAN TRUMP'I SEVİNDİRECEK KARAR!
Karlı havada otomobil sürüş teknikleri
OTOMOBİL

KARLI HAVADA OTOMOBİL SÜRÜŞ TEKNİKLERİ
Türkiye'nin en çok satan lüks otomobilleri
OTOMOBİL

TÜRKİYE'DE BU MODELLERİ SADECE BİRER KİŞİ ALABİLDİ
Kasım ayı sonu itibarıyla araç sayısı 21 milyonu geçti
OTOMOBİL

SAYILARI 21 MİLYONU AŞTI!
Volkswagen yöneticisi Oliver Schmidt, FBI tarafından tutuklandı
OTOMOBİL

FBI, VOLKSWAGEN'IN YÖNETİCİSİNİ TUTUKLADI!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme