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Volkswagen o araçları geri çağırıyor

Volkswagen (VW) Grubu’na bağlı Volkswagen ve Audi'nin bazı araçları koltuk arkasındaki bir arıza nedeniyle geri çağrılacağı iddia edildi

17 Ocak 2017 Salı, 23:17:34 Güncelleme: 23:21:44 AA

Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW) Grubu’na bağlı Volkswagen ve Audi’nin koltuk arkalığındaki hatalı bağlantı nedeniyle, Tiguan ve A4'ün güncel modellerini tamir için atölyelere çağırdığı öne sürüldü.

Alman Bild gazetesinde yer alan haberde, "Volkswagen ve Audi, koltuk arkalığındaki bir arızalı bağlantı nedeniyle, Tiguan ve A4'ün güncel modellerini atölyelere çağırıyor." ifadesini yer verildi.

Haberde, aracın arkadan darbe alması durumunda, söz konusu arızanın yaralanma riskini artırabileceği aktarıldı.

Arızanın 2016 yılında üretilen VW Tiguan ve Audi A4 model araçları kapsadığı belirtilen haberde, etkilenecek araç sayısının ise henüz bilinmediği ve bu sayının yönetilebilir olduğu vurgulandı.

Haberde, anlaşmalı tamirhanelerde Tiguan'ın "72F9" ve A4’ün de "72G1" kodlu kampanya kapsamında kontrol edilebileceği ve gerekmesi durumunda hatalı koltukların değiştirilebileceği bildirildi.

Konuyla ilgili ise VW’den henüz açıklama yapılmadı.

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