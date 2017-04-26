OTOMOBİL
26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Automec otomotiv 2017 Fuarı Çin Brezilya Türkiye
OTOMOBİL

Automec otomotiv 2017 Fuarı'nda Çin'den sonra en büyük katılım Türkiye'den

Latin Amerika'nın en önemli otomotiv fuarlarından Automec 2017, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde ziyaretçilerine kapılarını açtı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 06:10:05 Güncelleme: 06:12:23 AA

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde başlayan Uluslararası Otomotiv Yedek Parça ve Ekipmanları Fuarı'na 19 firma ile milli katılımda bulunan Türkiye, organizasyonun ikinci en büyük katılımcı yabancı ülkesi oldu.

Otomotiv yedek parça, ekipman ile servis alanlarında dünyadaki en son teknoloji ve gelişmelerin sergilendiği, kısa adı Automec 2017 olan fuar, Sao Paulo Expo alanında 70 binden fazla ziyaretçi için kapılarını açtı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) organizasyonuyla milli katılım sağlanan fuar alanındaki Türkiye tanıtım standı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

OİB Denetleme Kurulu Üyesi Yasin Akdere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Amerika'nın en büyük otomotiv yan sanayi fuarına 19 firma ve 50 metrekarelik Türkiye tanıtım standıyla toplam 360 metrekarelik milli katılımda bulunduklarını söyledi.

Fuarda genel olarak 350'si yabancı, 450'si Brezilyalı 800 katılımcı olduğunu belirten Akdere, büyük önem verdikleri bu ciddi organizasyonda 2010 yılından bu yana 6'ncı kez yer aldıklarını anlattı.

Çin'den sonra ülke bazında en büyük yabancı milli katılımı Türkiye'nin sağladığını vurgulayan Akdere, "İhracatçılar Birliği olarak fuara katılan firmalarımızın Brezilya pazarından pay almalarını sağlamak üzere her türlü yardımı ve organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar gördüğümüz memnuniyet ve aldığımız geri bildirimler organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştiği ve sonuçlarının da pozitif olacağı yönündedir. Bu anlamda inşallah güzel sonuçlar alacağız." diye konuştu.

"FUARLARDAKİ MİLLİ KATILIM LATİN AMERİKA'DAKİ TÜRK ETKİSİNİ ARTIRIYOR"

Şili'den gelen Türk iş adamı Altuğ Demir ise iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının avantajlarından dolayı Türkiye'nin Şili'ye yatırımlarının her sene artarak devam ettiğini dile getirdi.

Demir, Türk firmalarının özellikle otomotiv yedek parça sektöründe Latin Amerika bölgesinde güven ve fiyat bakımından Çin'le rekabet halinde olduğunu sözlerine ekledi.

Brezilya'da yaşayan Türk iş adamı Umut Eker de önceki haftalarda Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen savunma sanayi fuarından sonra Türk otomotiv sektörünün rekor katılımla Brezilya'ya çıkarma yaptığını belirtti.

Eker, milli katılım sağlanan her fuarla Latin Amerika'da Türk etkisinin arttığını ifade etti.

Geçen yıl 68 bin olan ziyaretçi sayısının bu sene 70 bini aşması beklenen Automec, 29 Nisan'da sona erecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İstanbul Auto Show'a damga vuran 11 otomobil
OTOMOBİL

İstanbul'daki fuara damga vuran 11 otomobil
Autoshow’da Opel’den üç prömiyer
OTOMOBİL

Autoshow’da Opel’den üç prömiyer
Volkswagen'e 'yanıltıcı yazılım' için 2,8 milyar dolarlık ceza
OTOMOBİL

Otomotiv devine şok ceza!

En sıra dışı modifiyeler!
OTOMOBİL

Pişman eden modifiye! Siz bir de içini görün
İstanbul Autoshow 2017 kapılarını açtı
OTOMOBİL

Türkiye'de ilk kez satışa çıktı, işte fiyatı
Hyundai i30 İstanbul Autoshow 2017'de tanıtıldı
OTOMOBİL

İşte yeni Hyundai i30
Google sürücüsüz otomobilini yüzlerce kişinin katılımıyla deniyor
OTOMOBİL

FİLM DEĞİL GERÇEK!

İşte Autoshow 2017'nin klasik gözdeleri
OTOMOBİL

BAKANLAR GÖZLERİNİ ALAMADI
Automec otomotiv 2017 Fuarı'nda Çin'den sonra en büyük katılım Türkiye'den
OTOMOBİL

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BREZİLYA ÇIKARMASI
Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler araç ticareti yapamayacak
OTOMOBİL

İKİNCİ ELDE YENİ DÖNEM
"Fiyatlar gerçeği yansıtmıyor"
OTOMOBİL

İKİNCİ EL OTOMOBİL ALACAKLAR DİKKAT!
Uber'den 'uçan araç' hamlesi
OTOMOBİL

UBER'DEN 'UÇAN ARAÇ' HAMLESİ
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme