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otomobil
OTOMOBİL

ABD’de bazı otomobil markalarına soruşturma açıldı

ABD’de, Japon ve Alman otomobil markalarına patent ihlali soruşturması açıldı

02 Mayıs 2017 Salı, 09:06:57 Güncelleme: 09:08:44

Soruşturmanın, ülkede satılan Alman ve Japon otomobillerinde kullanılan termoplastik malzemenin, patent yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle ticari makamlar tarafından açıldığı açıklandı.

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (USITC), BMW, Honda ve Toyota dahil 25 şirketin soruşturma kapsamında sorgulanacağını belirtti. Intellectual Ventures II şirketinin şikâyeti sonucu başlatılan soruşturma, listedeki 25 markanın sattığı araçların motorları dahil birçok parçalarında kullanılan termoplastik malzemenin patent yasalarını ihlal edip etmediğini ortaya çıkaracak.

Gazete Habertürk

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