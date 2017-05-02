Opel yeni Corsa serisinde Peugeot teknolojisini kullanacak

Alman Allgemeine Zeitung Mainz gazetesinin haberine göre, bugüne kadar Corsa üretiminde General Motors teknolojisini kullanan Opel, 2019’da çıkartacağı Corsa’nın yeni serisinde PSA Group teknolojisi ile üretim yapacak.

PSA Peugeot-Citroen, mart ayında ABD'li otomotiv şirketi General Motors'un Opel'i de kapsayan Avrupa birimini 2.2 milyar euroya satın almıştı. Opel’in daha fazla kâr getireceği düşüncesiyle PSA’nın teknolojisini kullanmayı tercih ettiği belirtiliyor.

Yeni Corsa, Crossland X, Grandland X ve Combo serilerinin ardından Opel’in PSA ile dördüncü ortak projesi olacak. Yeni Corsa serisi Opel’in en büyük tesisinin bulunduğu İspanya’nın Zaragoza kentinde üretilecek.