Mercedes-Benz Türk
OTOMOBİL

Aksaray'da Mercedes- Benz'in AR-GE Merkezi'nin temeli atıldı

Mercedes-Benz Türk'ün Aksaray'daki fabrikasına yeni bir merkez ekliyor. Bu merkez, tüm dünyaya yol testi ve mühendislik hizmeti sunan 'tek merkez' olma özelliğine sahip

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:00:58 Güncelleme: 11:04:55 DHA

DHA'nın haberine göre, Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası'nın AR- GE merkezinin temeli, Aksaray'da düzenlenen törenle atıldı.

Mercedes- Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Bugün temelini attığımız yatırım, 40 bin metrekare alan üzerinde 8.5 milyon euroluk bir yatırım. Toplam 215 kişi istihdam edilecek. Aksaray'dan bütün dünyaya mühendislik ihracatı yapacağız" dedi.

Mercedes- Benz Türk Kamyon Fabrikası'nda düzenlenen törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Vali Aykut Pekmez, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Gazi Demir, Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün ve davetliler katıldı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik de AR- GE'nin önemine değinerek şunları söyledi:

''Yarının güçlü Türkiye’sinin ortaya çıkması, buna lokomotif olması görevi, bu AR-GE merkezleri üstlenecektir. AR-GE merkezlerinde yapılan inovasyonla Türkiye geleceğe koşacaktır. AR-GE merkezleri ile sanayinin dönüşümü en üst seviyede sağlanacaktır. Otomotiv sektörünün ekonomimiz açısından ne kadar önemli olduğu ikincisi ise AR-GE merkezlerinin yenilikçiliğe yaptığı katkılardır.''

Yapılan konuşmanın ardından fabrika yetkilileri ve protokol üyeleriyle birlikte temel atma töreni gerçekleştirildi.

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