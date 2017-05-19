General Motors
OTOMOBİL

General Motors, Hindistan ve Güney Afrika’dan çekilecek

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden General Motors, bu yılın sonuna kadar Hindistan ve Güney Afrika’dan çekileceğini açıkladı

19 Mayıs 2017 Cuma, 17:39:27 Güncelleme: 17:40:35 HABERTURK.COM

ABD otomotiv devi General Motors, yıl sonuna kadar Hindistan ve Güney Afrika’daki operasyonlarını satışa çıkaracak. Satışlardaki düşüş nedeniyle bu kararı aldığını açıklayan şirket, daha önce Hindistan’da yeni araç modelleri geliştireceğini açıklamıştı.

Maddi kayıplar nedeniyle bu plandan vazgeçen, Hindistan’ın yanı sıra Güney Afrika’dan da çekilmeye hazırlanan General Motors, Çin ve Latin Amerika’daki yatırımlarına odaklanacak.

General Motors, geçen yıl 800 milyon dolarlık zarar sonrasında sürücüsüz araç teknolojisine yönelmişti.

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