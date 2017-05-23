mercedes
OTOMOBİL

Mercedes'e polis baskını

Alman otomobil devi Mercedes Benz tesisleri dizel skandalı sonrasında aranıyor. Stuttgart Savcılığı tarafından yürütülen emisyon skandalı kapsamında Mercedes’in dört ayrı eyaletteki 11 tesisinde arama yapılıyor

23 Mayıs 2017 Salı, 17:22:16 Güncelleme: 18:08:46 DHA

Polis ve savcılık tarafından yapılan açıklamada Baden-Württemberg, Berlin, Saksonya ve Aşağı Saksonya eyaletlerindeki Mercedes Benz tesislerinde 23 savcı ve 230 polisin katıldığı operasyonla emisyon değerlerinde oynama iddialarına ilişkin delil aranıyor.

DHA'nın Alman basınını kaynak gösterek verdiği habere göre, Mercedes dizel skandalı kapsamında gerçekleştirilen aramaları doğrularken, ayrıntı vermekten kaçındı. Bild gazetesi ise, soruşturmanın hedefinde üst düzey yöneticiler bulunmadığını yazdı.

Savcılık Mart ayında Mercedes çalışanları hakkında dizel skandalı kapsamında soruşturma yapılacağını duyurmuştu. Savcılıkla işbirliği yapılacağını açıklayan Mercedes, manipülasyon iddialarını reddediyor.

Dizel skandalı bir başka Alman otomobil devi olan Volkswagen’in 2015 yılında dünya çapında milyonlarca otomobilin emisyon değerlerini özel bir programla düşük gösterdiğinin ortaya çıkmasıyla gündeme oturmuştu.

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YORUMLAR 5
  • Misafir
    Almanya'da Türkiye'yi kıskanmaya başlamış
  • Misafir
    Ürette alsınlar
  • Misafir
    Mercedeste olmaz öyle şey
  • Misafir
    Aynen
  • Misafir
    kendi ülkesinde üretilen bir tane aracı bana sayarmısın :)
  • Misafir
    İyi oluyor.kendi ülkesinde üretilen araç yerine dışardan sora bekleyip alanlar.akrabası sefalet içindeyken 3 kuruşluk yardımı rtmeyip elin ülkesine para kazandıranlar.aslında bütün vekiller bakanlıklar arabasını teslip esip türkiye yi seven ülkelerin aracını alsalar.
  • Misafir
    sendeki kafayı yakalamak için kaç kadeh içmem lazım
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