Yeni Nissan Leaf 2018'de piyasaya çıkacak

Kamuflajlı hali ile görüntülenen yeni Nissan Leaf elektrikli motora sahip olmasının yanında ProPilot teknolojisi ile tüketicilerin karşısına çıkacak.

Araç yeni park sistemine ve yarı otonom sürüş fonksiyonlarına sahip olacak. Düğmeye basıldığında otoyolda tek bir şeritte kendi kendine gidebilecek, direksiyonu, hızlanmayı ve frenlemeyi kontrol ederek sürücüye yardımcı olacak.

Bunun yanında uygun nokta ve açı bulunduğunda yine direksiyon, ivme ve frenlemeyi kontrol altına alarak kendi kendini park edebilecek.

Aracın kamuflajlı görüntülenmesine rağmen ızgaranın V şeklinde olması gözlerden kaçmazken ön farlarında ve arka stop lambalarının önceki versiyona göre değiştiği belli oluyor.

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