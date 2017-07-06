nissan leaf
OTOMOBİL

Yeni Nissan Leaf 2018'de piyasaya çıkacak

Nissan, yeni elektrikli arabası Leaf modelini 6 Eylül 2017 tarihinde Tokyo Motor Show'da tamamen tanıtacak. Aracın 2018 yılında satışa sunulması bekleniyor.

06 Temmuz 2017 Perşembe, 14:00:28 Güncelleme: 14:21:47 HABERTURK.COM

Kamuflajlı hali ile görüntülenen yeni Nissan Leaf elektrikli motora sahip olmasının yanında ProPilot teknolojisi ile tüketicilerin karşısına çıkacak.

Araç yeni park sistemine ve yarı otonom sürüş fonksiyonlarına sahip olacak. Düğmeye basıldığında otoyolda tek bir şeritte kendi kendine gidebilecek, direksiyonu, hızlanmayı ve frenlemeyi kontrol ederek sürücüye yardımcı olacak.

Bunun yanında uygun nokta ve açı bulunduğunda yine direksiyon, ivme ve frenlemeyi kontrol altına alarak kendi kendini park edebilecek.

Aracın kamuflajlı görüntülenmesine rağmen ızgaranın V şeklinde olması gözlerden kaçmazken ön farlarında ve arka stop lambalarının önceki versiyona göre değiştiği belli oluyor.

  • nissan leaf
  • nissan leaf ne zaman çıkacak
  • nissan leaf elektrikli
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme