Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, yılın ilk yarısında toplam üretimin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttığını belirterek, bu başarının yıl sonuna yansımasının, 27 milyar doları aşan ihracat rakamı şeklinde hedeflendiğini bildirdi.

Kanca, Türk tedarik sanayi ve otomotiv sektörünün paydaşlarının beklentilerini karşılama noktasında istikrarlı ilerleyişini koruduğunu ifade etti.

Türk otomotiv sektöründe yükselişin sürdüğüne, ekonomi temsilcilerinin çalışmalarına aralıksız devam ederek, Türk sanayisinin gücünü dünyaya gösterdiğine işaret eden Kanca, açıklamasında şunları kaydetti:

Bilindiği gibi geçen yıl bu dönemlerde, ülkemiz zor bir sınavdan geçti ve demokrasiye inanan Türk halkının, siyasi iradenin ve güvenlik güçlerimizin kararlı duruşu sayesinde bu zorlu dönemi atlattık. Ülkemiz, ekonomik olarak istikrarlı bir yapı içerisinde yoluna devam etmektedir. Geçen bir yılda Türk Otomotiv Ana Sanayii ve Tedarik Sanayii de küresel müşterilerine verdiği tüm sözleri, kesintiye uğramaksızın yerine getirerek güven tazeledi. TASYAD - Alper Kanca

İHRACATIN YÜZDE 78'İ AB ÜLKELERİNE

Türkiye'nin, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdüğüne, bunun yanı sıra Türk otomotiv sanayisinin küresel otomotiv sektörünün önemli üretim merkezlerinden biri olduğuna değinen Kanca, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"180 ülkeye ihracat yapan sektörümüzün ihracatının yüzde 78'i AB ülkelerine yönelik. 2016-2017 yıllarının ilk yarısında, otomotiv sektörünün toplam ihracatı, yüzde 22'lik artış ile 14,5 milyar seviyesine ulaştı. Bu rakamın 4,7 milyar doları tedarik sanayimizin payı oldu.

Yılın ilk yarısında toplam üretimimiz, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 869 bin adede yükseldi. Bu başarının yıl sonuna yansımasının ise 1 milyon 650 bin adedin üzerinde araç üretimi, 1 milyon 350 bin adedin üzerinde araç ihracatı ve 27 milyar doları aşan ihracat rakamı şeklinde olmasını hedefliyoruz."

Alper Kanca açıklamasında, sektöre yönelik gelişmelere de dikkati çekerek, "Sektörümüzde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı gibi, tüm iş süreçlerimiz normal düzeninde sürmektedir. Yurt dışı temaslarımız ve işbirliklerimiz de hız kesmeden devam ediyor. Bundan sonraki süreçte otomotiv tedarik sanayinin temsilcileri olarak, sanayimizi ve ekonomimizi güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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