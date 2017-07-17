Aston Martin, Çin, Aston Martin DB11
OTOMOBİL

Aston Martin, Çin'deki araçlarını geri çağıracak

İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin, Çin'e ithal ettiği 111 aracını geri çağıracağını açıkladı

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:03:09 Güncelleme: 16:18:42 AA

Çin Kalite Denetleme, Teftiş ve Karantina İdaresi, geri çağrılacak araçların, 9 Kasım 2016-26 Mayıs 2017'de üretilen "DB11" model 111 adet otomobili kapsadığını açıkladı. 

Lastik basıncı göstergelerinin hatalı olması sebebiyle potansiyel güvenlik riskleri barındırdığı belirlenen, yaklaşık 200 bin dolar değerindeki araçlar için geri çağırma işleminin 1 Ağustos'tan itibaren başlayacağı kaydedildi.

Aston Martin'in, otomobillerindeki kusurlu parçaları ücretsiz değiştireceği duyuruldu.

 

 

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