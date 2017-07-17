Çin Kalite Denetleme, Teftiş ve Karantina İdaresi, geri çağrılacak araçların, 9 Kasım 2016-26 Mayıs 2017'de üretilen "DB11" model 111 adet otomobili kapsadığını açıkladı.

Lastik basıncı göstergelerinin hatalı olması sebebiyle potansiyel güvenlik riskleri barındırdığı belirlenen, yaklaşık 200 bin dolar değerindeki araçlar için geri çağırma işleminin 1 Ağustos'tan itibaren başlayacağı kaydedildi.

Aston Martin'in, otomobillerindeki kusurlu parçaları ücretsiz değiştireceği duyuruldu.

aston martin

çin

Aston Martin DB11